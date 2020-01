Diputados de la UCR reivindicaron la justicia jujeña y rechazaron planteo del PJ para intervenirla

Diputados de la UCR de Jujuy reivindicaron hoy el accionar de la justicia en esa provincia, rechazaron el planteo del PJ para intervenirla y encuadraron en una "charla íntima" la difusión de audios en los que el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Pablo Baca, admitía que la dirigente social Milagro Sala está presa "no por sus delitos", sino para que no encabece protestas en las calles.



En una conferencia de prensa ofrecida por los legisladores oficialistas, el jefe de la banca radical, Alberto Bernis, consideró que el peronismo "pretende la liberación de Sala y que se caiga la megacausa donde están implicados ex funcionarios de la gestión anterior" de Cristina Fernández de Kirchner.



Ayer, legisladores peronistas denunciaron la "falta de independencia de poderes" en Jujuy y reclamaron "la intervención de la Justicia provincial", tras las difusión de audios en los que Baca admite que Sala está presa "no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas".



"Milagro (Sala) está presa porque ese bendito tribunal entiende que si ella está suelta es un peligro para el gobierno; no por sus delitos, sino para que no tengamos que volver al quilombo permanente, a los cortes, a la quema de gomas", afirmaba Baca en uno de los audios difundidos por el sitio El Cohete a la Luna.



El portal explicó que entre el 2018 y 2019 Baca tuvo conversaciones con una mujer jujeña -a la que no se identifica- que al parecer lo grabó y entregó el material al medio.



Hoy los diputados radicales admitieron la existencia de los audios, pero evaluaron que se trató de una "charla íntima".



“Si se deroga el Ministerio Público de la Acusación se cae la megacausa, en consecuencia queda libre Milagro Sala”, remarcaron los legisladores y señalaron que los audios aparecieron "una semana después de que la Corte de Jujuy ratificara las condenas del expediente llamado Pibes Villeros”.