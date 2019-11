Diputados del FPV-PJ reiteran criticas a la postura del gobierno por la crisis desatada en Bolivia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Diputados nacionales del FPV-PJ reiteraron hoy sus críticas a la postura adoptada por el gobierno del presidente Mauricio Macri sobre la crisis desatada en Bolivia tras la renuncia del mandatario Evo Morales, y confirmaron que realizarán mañana una sesión especial para repudiar el "golpe de Estado" ocurrido en ese país y reclamar una salida democrática a esa situación.



Fuentes parlamentarias afirmaron que la bancada kirchnerista busca reunir apoyos para el pedido de sesión, que será presentado en las próximas horas, y que incluirá un repudio expreso al “golpe de Estado” ocurrido en Bolivia, término al que no adhiere el gobierno nacional, según lo hizo saber el canciller Jorge Faurie, a la vez que pedirá por “la garantía de inmunidad física” para el ex presidente Evo Morales y llamará al “restablecimiento del orden institucional” en el país vecino.



La sesión será planteada para mañana a la tarde, luego de la realización de la Asamblea Legislativa en la que se proclamará formalmente el triunfo de la fórmula presidencia del Frente de Todos, integrada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.



El diputado Leopoldo Moreau, que se reunió ayer junto a un grupo de legisladores del FPV-PJ con el canciller Jorge Faurie, sostuvo que el gobierno argentino "sigue negando el golpe de Estado e insiste con la postura que siguen funcionando las instituciones, pero esa teoría con el paso de las horas se desmorona", y dijo que le transmitió al funcionario la intención de diferentes bloques de realizar una sesión especial para repudiar el golpe, "y ahí no hubo ninguna coincidencia", señaló.



En diálogo con El Destape Radio, el dirigente consideró que "cada vez que se declara que en Bolivia no hubo un golpe de Estado se favorece la impunidad de los golpistas y de los grupos para militares", y dijo que "Faurie nos dijo que instruyó a los consulados y la embajada para que quienes pidieran refugio fueran aceptados por las autoridades locales".



"Es trágicamente absurdo que estemos discutiendo si hubo o no un golpe. Me hace acordar a lo que decían en Semana Santa contra (Raúl) Alfonsín", aseguró el diputado del FPV-PJ, al advertir que "los golpes de Estado siempre tienen como pretexto que no lo son".



Por su parte, el diputado José Luis Gioja, titular del PJ nacional, adelantó que "mañana vamos a sesionar para repudiar el golpe de Estado en Bolivia y reclamar por una salida institucional y democrática", al tiempo que criticó al gobierno de Macri, al sostener que "el PRO es coherente con su postura sobre Bolivia. Macri y Camacho son primos hermanos, vivieron toda su vida del Estado y odian a las mayorías populares".



En diálogo con FM Futurock, Gioja sostuvo que la situación de Bolivia "representa un retroceso para la democracia en Latinoamérica" y tras criticar al canciller Faurie por la postura adoptada por el gobierno argentino, señaló que "esta es la derecha que se pasa por el traste las instituciones. Son fascistas".



A su turno, el dirigente de la UCR Ricardo Alfonsín aseguró que “llama la atención que el rechazo al golpe en Bolivia no sea unánime”, y consideró que “lo que dice Faurie es que no es un golpe porque las Fuerzas Armadas no asumieron el poder, pero eso es un error”, al advertir que “estamos ante un verdadero golpe de Estado en Bolivia y tenemos que reaccionar”.