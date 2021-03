Diputados le dio media sanción al proyecto de reforma de Ganancias

Casi a las 8 de la mañana, la Cámara de Diputados aprobó por 241 votos a favor, 3 abstenciones y ningún voto en contra la iniciativa que exime del pago de Ganancias a quienes cobran menos de $ 150.000 brutos o hasta el equivalente de ocho haberes mínimos, con el ojo puesto en la reactivación del consumo interno. El texto, que recibió una serie de modificaciones durante la jornada, fue girado al Senado. En medio de la votación, el diputado del PRO Fernando Iglesias denunció que fue agredido físicamente por un diputado oficialista.

Tras más de 20 horas de sesión en un día totalmente atípico para la Cámara baja, recibió media sanción el proyecto de ley impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, que es retroactivo a enero, y que establece, además, que no tributarán el impuesto el reintegro de gastos de guardería para los hijos de hasta tres años. En tanto, se duplica la deducción por hijo con discapacidad. Además, se prorroga la exención en el impuesto a las horas extras del personal de salud por la pandemia de Covid-19.

Asimismo, el proyecto que busca reactivar el consumo aliviando los bolsillos de los sectores medios en la previa a las elecciones de medio término flexibiliza el requisito para la deducción en el caso de jubilados. Es que, actualmente, la ley establece que para que puedan acceder al beneficio de la deducción (que hoy equivale a seis haberes) el jubilado no puede tener otros ingresos distintos a la de la jubilación (por ejemplo, intereses de un plazo fijo).

En tanto, el proyecto determina un monto mínimo de ingresos, que es de $ 167.000, a partir del cual se pierde el beneficio. Otra novedad que incluye el proyecto del tigrense es que incluye la posibilidad de deducir al concubino, tal como hoy rige con el cónyuge.

El proyecto massista, que no modifica las escalas, preveía un esfuerzo fiscal de $ 40.000 aunque con las modificaciones que se le fueron añadiendo a cuentagotas, de acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) ese monto superaría los $ 47.000 millones.

Durante la votación en particular, una de las incorporaciones que se le hizo al texto, a pedido de la diputada radical Carla Carrizo fue que paguen Ganancias las pensiones de expresidentes y vicepresidentes. Asimismo, a pedido del oficialista Facundo Moyano, se incorporó en el texto a los recolectores de residuos a la prórroga de la exención de Ganancias en horas extras.

Durante la votación del proyecto, que recibió el acompañamiento de todas las bancadas de la Cámara baja, se registraron tres abstenciones, por parte de tres diputados de Juntos por el Cambio. Ellos fueron Luciano Laspina (PRO), Facundo Suárez Lastra (UCR) y Mónica Frade (CC).

LOS DISCURSOS

El diputado Carlos Heller, miembro informante, destacó que, de sancionarse la ley, "solo el 7% de los trabajadores y trabajadoras registrados quedarían alcanzados". Asimismo, el oficialista recalcó que durante la gestión de Mauricio Macri, se pasó de un 10% de trabajadores alcanzados por el impuesto a un 25%.

Al hacer uso de la palabra, el radical Luis Pastori señaló que, con la ley se genera una doble discriminación. Es que, por un lado, el texto -según planteó el misionero- discrimina a los que ganan más de $ 150.000, "que pasan de una exención plena a una gravabilidad plena, más allá de las facultades que se le dan al Poder Ejecutivo para alivianar ese salto".

En tanto, la segunda discriminación -apuntó- "es contra los trabajadores autónomos, los cuales son los grandes olvidados de este proyecto, que quedan exactamente igual, cuando no hay razón alguna que justifique el tratamiento dispar del trabajador autónomo del que lo hace en relación de dependencia".

Además, Pastori advirtió que "muchos trabajadores que de entrada se va beneficiar con esta ley, en muy corto tiempo, cuando con las paritarias tengan un aumento van a perder el beneficio acumulado hasta aquí". Y se explayó: "Se le devolverá con el sueldo de mayo, pero lo van a tener que reintegrar en la liquidación de los sueldos del segundo semestre, cuando entre a pagar el impuesto".

Dicho esto, el radical remató: "No actualizar las escalas, ya los que paguen entrarán pagando el 27 %, desnaturalizando por completo el impuesto. La actualización de escalas y deducciones debe ser por el IPC y no por el Ripte".

En tanto, el también radical Alejandro Cacace señaló: "En el año 2007, cuando Cristina comenzó a gobernar, pagaban ganancias 651.000 trabajadores y ya para el año 2013 pagaban 2.850.000 trabajadores, pasaron del 8% al 29,5% de los trabajadores retenidos".

Asimismo, el puntano subrayó: "Nos dicen de nuestro gobierno, pero nunca pagaron más que durante el gobierno de ellos", para luego rematar: "En el año 2015, durante el final del gobierno de Cristina, fue el año en que más alto en la historia las alícuotas efectivas promedio de ganancias tuvo la Argentina, y durante el gobierno de Macri se bajó en promedio lo que los trabajadores pagaron de ganancias.

LOS CIERRES

El líder de la principal bancada opositora, Mario Negri, señaló que la Argentina "es uno de los países en los que los contribuyentes pagan la alícuota de Ganancias máxima por parte de los trabajadores con salarios menores", para luego considerar que la Argentina "es un infierno tributario".

Es que, según afirmó el cordobés, "se incineran las empresas y los trabajadores y por eso no vienen inversiones". Asimismo, recalcó que "se han creado 16 impuestos, casi uno por mes en lo que va del mandato del Frente de Todos". Y aseguró que eso "es malo, porque estamos en pandemia y los países bajan presión tributaria para que haya más trabajo".

"En nuestro criterio, se equivocó el Gobierno con la cuarentena casi eterna que afectó demasiado a la economía. La media de la caída en el mundo de la actividad económica es del 3% y nosotros caímos 10%. Sumamos un millón más de desocupados", añadió el radical.

Hacia el final, Negri recalcó que "no se hacen más progresista con gritos. Si no hay empresas, no hay trabajo y entonces la gente no vive del salario, vive de la asistencia. Es el trabajo lo que dignifica", agregó Negri.

"Estamos preocupados, no vemos rumbo en el Gobierno. Es errático en todos los terrenos, desconcierta a los argentinos. La Argentina es un enigma indescifrable para los interlocutores del ministro de Economía que negocia en Estados Unidos mientras acá había una opinión distinta. El país es indescifrable en Naciones Unidas, es indescifrable para nuestros socios del Mercosur", remató.

En tanto, el líder de la bancada oficialista, Máximo Kirchner apuntó contra la gestión de Cambiemos al plantear: "¿Qué pasó con el trabajo y la duplicación de la gente alcanzada por este impuesto entre 2015 y 2019? Pasamos de 1.194.000 trabajadores a 2.139.000. Más trabajadores alcanzados por el Impuesto".

En este sentido, Kirchner enumeró que, durante el gobierno de Macri hubo: "Duplicación de los planes sociales, mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras pagando Ganancias. Paralelamente, el aumento de la desocupación que pasa de 6 puntos a 9,5 a fin del mandato del expresidente Macri y el crecimiento de las personas que monotributan en la Argentina, en una suerte de precarización".

BACHE FISCAL

De acuerdo al oficialismo, el "bache fiscal" que generará la medida se tapará con lo que se recaude por IVA a partir de la reactivación del consumo que se producirá con la sanción de esta ley. Pero, de acuedo al Iaraf, si el consumo se reactiva como prevé el Gobierno, en concepto de IVA, el Estado recuperará, por esa vía, apenas unos $ 5300 millones.

Es por ello que, en paralelo, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley que, en lugar de reducir al 25% el impuesto a las Ganancias para las empresas, tal como establecía el Pacto Fiscal sancionado durante el macrismo, genera un nuevo esquema de alícuotas para así incrementar la recaudación.

Para ello, establece una alícuota del 25% sobre todas las ganancias para las firmas que registren ingresos netos anuales por debajo de los $ 1,3 millones; una alícuota del 30% para el excedente de entre $ 1,3 millones y los $ 2,6 millones que registren las compañías y un pago fijo de $ 325.000; una alícuota del 35% para las sociedades que ganen más de $ 2,6 millones, más un cargo fijo de $ 715.000. También, se fija una alícuota del 7% sobre la distribución de utilidades, que lleva a la alícuota marginal más alta al 39,55%.

En tanto, también recibió media sanción la iniciativa que actualiza la tabla del monotributo en un 35,3%; establece la posibilidad de regularizar los cambios de categoría que se hicieron por el congelamiento en el marco de la pandemia y tiende "un puente" de tránsito para que los contribuyentes que salten del monotributo a ser responsables inscriptos no paguen el 100% del IVA. Quienes registren ingresos por encima del 25% los parámetros, podrán computar el IVA el primer año al 10,5%; el segundo año, al 14,7% y el tercero, al 18,9%.

El Cronista para DIARIO HUARPE.