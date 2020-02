Diputados opositores expresaron ante Guzmán sus dudas y posiciones sobre el tema deuda

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Diputados nacionales de la oposición, excepto los de Juntos por el Cambio, realizaron hoy preguntas al ministro de Economía, Martín Guzmán, durante su exposición sobre el proceso de renegociación de la deuda externa, y resaltaron la necesidad de poner en funcionamiento la comisión bicameral encargada del tema.



En el caso de la izquierda, ese sector renovó sus críticas a la legitimidad de la deuda.



El diputado del Interbloque Consenso Federal, Jorge Sarghini, pidió al ministro "que las dos cámaras conformen la comisión bicameral de seguimiento de la deuda" y le remarcó que el mismo funcionario había "mencionado el tema".



"Usted ha dicho que este modelo económico está empezando a andar. Créame, ministro, nosotros caminamos la calle: no lo vemos", enfatizó.



En el mismo sentido, José Luis Ramón, de Unidad Federal para el Desarrollo, dijo que "de no llegar a un acuerdo con los bonistas y el FMI nuestro país podría entrar en default. Por eso es necesario que se ponga en marcha la comisión bicameral que estudie la deuda de Argentina"



Desde la izquierda, Romina del Plá (FIT), expresó: "No todos tenemos responsabilidad en la deuda. Los jubilados, por ejemplo, no tienen nada que ver".



"Repudiamos a la misión del FMI en la Argentina, y además no hemos escuchado ningún detalle sobre las medidas que se van a adoptar", completó la dirigente.



Nicolas del Caño, también de ese partido, dijo que "la deuda es ilegal; entendemos la mordaza de Cambiemos, porque si no deberían dar cuenta del ajuste y de la enorme responsabilidad que tuvieron en el endeudamiento del país".



La principal bancada opositora no realizó consultas en el recinto porque no aceptó el esquema de tiempos propuesto el lunes pasado por el oficialismo.