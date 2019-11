Diputados tratan una ampliación del presupuesto porteño de más de $18.000 millones

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Legislatura porteña debatirá mañana, en sesión ordinaria, un proyecto del Ejecutivo que contempla una ampliación presupuestaria que supera los 18.000 millones de pesos para compensar el gasto generado por el abono de una suma fija no remunerativa a empleados estatales, inversiones de obras y el pago de deuda pública.



El expediente del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, fue remitido a la Legislatura el 5 de noviembre y será parte del temario que los legisladores abordarán mañana, desde las 11.30, en el recinto de sesiones.



El debate se dará aún sin el envío por parte de la administración porteña del Presupuesto 2020, que debía presentar el 30 de septiembre pasado, pero que está demorado; no obstante se espera que a fin de esta semana sea girado al Parlamento.



Puntualmente, la iniciativa propone un incremento de $18.239 millones del Presupuesto porteño para 2019, estipulado por ley en $321.457 millones en diciembre pasado por la Legislatura; en tanto que se suma a una ampliación ya presentada en julio pasado, también sancionada, por unos $37.000 millones.



Según el expediente, del total de la modificación del presupuesto planteada, unos $1.300 millones serán para afrontar “los créditos asociados al gasto en personal de la Ciudad” a raíz del otorgamiento de una suma fija no remunerativa y no bonificable de hasta $5.000 a los trabajadores estatales.



La segunda erogación, la más importante, de $6.403 millones, será destinada a “atender los requerimientos de inversión en obras, mantenimiento y redeterminación de precios de diversos ministerios”.



Entre las obras aludidas, se indican “las de integración urbana en el Barrio 31, la red pluvial, pavimento y bacheo, alumbrado, plazas y parques, Centro Olímpico de Tiro, seguridad digital y disposición de residuos”.



En tanto, la administración Rodríguez Larreta estima “necesario incorporar” $2.764 millones “para atender mayores gastos originados en la prestación de los servicios de comida y limpieza de escuelas y de recolección de residuos”; así como $1.415 millones para la compensación tarifaria a los servicios de transporte y “la provisión del subsidio a la educación privada”.



Por último, unos $5.656 millones estarán orientados a “adicionales para la atención de los servicios de la deuda pública”.



“Esta proyección de mayor gasto obedece a la fluctuación, entre el valor previsto en la estimación presupuestaria y el valor real, en las variables más significativas que hacen a tales erogaciones: tipo de cambio y tasa de interés”, precisaron desde la gestión porteña.