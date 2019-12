Director de Hospital San Martín niega que embarazada desaparecida se haya registrado o atendido allí

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El director del Hospital San Martín de La Plata, Alberto Urban, negó hoy que haya registro de que Sandra Sepúlveda, la mujer de 40 años embarazada de 8 meses desaparecida desde ayer, haya ingresado o haya sido atendida en el centro médico, y remarcó que "están todos desesperados buscándola".



"Ella se atendía en otro lado, es de Berisso y los controles se los hacia en otro lugar, no tenia turno acá y no tenía anotado ningún turno", explicó Urban a Télam.



La declaración del director médico desestimó lo que sostiene el marido de la mujer, Mauricio Paz Martínez, quien denunció que tenía turno a las 8 de la mañana para una cesárea programada.



En relación a las cámaras de seguridad, Urban indicó que si bien no hay en el área de Maternidad, si están instaladas en el resto del hospital, y aseguró que las revisaron y no pudieron identificar a Sepúlveda en las imágenes.



"Revisaron las cámaras y no la encontramos, por eso estamos desorientados y en contacto con la policía, revisamos todo el hospital y no hay ningún registro de que la mujer se haya atendido aquí", apuntó.



Familiares de la mujer denunciaron hoy que desapareció cuando se dirigió ayer al baño antes de entrar a realizarse una cesárea en el hospital San Martín, e iniciaron su búsqueda.



Paz Martínez explicó que Sandra tenía la cesárea programada en el centro de salud localizado en 1 y 70 a las 8 y que la mujer fue al baño y no volvió.



El hombre señaló que minutos después de haber ido al baño lo llamó pidiéndole ayuda y no se supo más de ella.



"Papi, ayudame que me están metiendo", llegó a decirle por teléfono Sandra a Mauricio y luego la llamada se cortó, de acuerdo al relato de su pareja. Fue entonces cuando el hombre salió inmediatamente a buscarla, pero no la encontró.



Tras hacer la denuncia en la Comisaría Novena, la policía desplegó un amplio rastrillaje en la zona del Policlínico, como así también en otros hospitales y clínicas privadas de la ciudad y zonas aledañas.



"Para mi la secuestraron para quedarse con el bebé", dijo a la prensa el hombre.