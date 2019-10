Discriminaron a un fiscal por su ropa y su familia lo defendió en redes

En medio de las elecciones del domingo se viralizó a través de las redes sociales la fotografía que le sacaron a un fiscal de mesa y que subieron a redes debido a la ropa que llevaba. Fue en una escuela de Moreno, provincia de Buenos Aires, donde estaba fiscalizando Braian Gallo, de 27 años, quien vestía una gorra dada vuelta y una campera deportiva.

El hombre estaba en plena tarea cuando un desconocido le sacó una foto y la subió a las redes sociales. Junto a ella escribió algunas frases como "votá porque te robo", "votá y dejame el celu", “no lleves cosas de valor". Poco después de la publicación comenzaron a realizar memes. Ante las críticas y burlas, familiares del joven hicieron un descargo.

"Para todos los que se ríen y se están burlando de mi hijo, bueno, les voy a contar quién es para que sepan. Él, Braian Gallo, mi negro, hoy estuvo cumpliendo con su obligación cívica y moral, señores, 14 horas sentado atendiendo a gente que no conocía pero siempre muy amable y con respeto muy feliz, contento por la política que está siguiendo", escribió la mujer en las redes.

MIRÁ TAMBIÉN El gatito obeso que no quiere hacer ejercicio

Agregó: "No entiendo porque hay gente tan pero tan sin vida que quieren ensuciar a los demás. Señores, gracias a Dios mi hijo jamás fue chorro. Siempre fue muy humilde y todavía lo sigue siendo. Es muy bueno a tal punto que ni habla. Tratemos por favor, antes de publicar y a hacer memes de gente que no conocen, fijarse. Y la vestimenta no hace a las personas, por eso está como está el mundo, por esta clase de gente de mierda. Atentamente, mamá".

Fuente: Perfil.