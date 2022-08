Tras el fin de la doble indemnización decretada a fines del 2019, los despidos se incrementaron en el comercio sanjuanino. Al menos fueron cesanteadas 10 personas en grandes empresas radicadas en las provincias. Según Mirna Moral, secretaria general del Sindicato Empleados de Comercio, han echado a dos personas en Yaguar, dos en Macro y cuatro mujeres en Soberano que contaban con 30 años de servicio y eran mayores de 50 años.

Moral contó que algunos de los trabajadores fueron despedidos con causa y otros sin motivos, por los que están analizando cada situación con los abogados del gremio, para que cobren la indemnización correspondiente o sean reincorporados a su puesto laboral si lo desean.

La dirigente sindical señaló que están teniendo un aumento de los conflictos laborales desde la culminación del decreto de necesidad y urgencia 34/2019, que establecía la emergencia ocupacional y la doble indemnización en caso de despidos. “Después de la doble indemnización empezaron aumentar los despidos con o sin causa”, dijo.

El decreto de necesidad y urgencia 34/2019 fue dispuesto por el presidente Alberto Fernández debido a las altas cifras de desocupación que había en ese momento. La normativa establece que: “En caso de despido sin justa causa durante la vigencia del presente decreto, la trabajadora o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”.

En diciembre del 2021 resolvieron extender el decreto, pero con una reducción paulatina de la medida y un tope que no podrá ser superior a $500.000. De esta manera, los empleados debían recibir un incremento del 75 % del monto de la indemnización desde el 1 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022, un 50 % del valor de la indemnización desde el 1 de marzo de 2022 hasta el 30 de abril de 2022 y 5 % de la suma total de la indemnización desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.

Empresarios

DIARIO HUARPE consultó a los empresarios para saber si podía repercutir en los puestos laborales y habían expresado que el fin de la doble indemnización no perjudicaría a los trabajadores. De esta manera, el presidente de la Unión Industrial, Ricardo Palacios, dijo que su finalización será beneficiosa para la provincia. "El fin de la doble indemnización traerá nuevos puestos de trabajo, sobre todo en el ámbito privado" expresó.

"Al retirar las medidas, se transforma a un incentivo a la contratación de personal nuevo. Muchas de ellas estaban contenidas de contratar empleados nuevos. A nuestro entender, todo esto, a diferencia de lo que se cree, no va a traer una ola de despidos", continuó.

El empresario reconoce que despedir a un buen trabajador no es rentable para un empleador. "Los despidos de personal que hace bien su trabajo y rinde a la empresa, no es lo esperable. Las empresas invierten no solo dinero, sino también tiempo en la capacitación de un empleado. No es tan fácil dejar ir a un buen trabajador", dijo.