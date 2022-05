Docentes aseguran no poder vivir con lo que cobran: “Nos ayudan nuestros padres”

Los docentes sanjuaninos volvieron a manifestarse este jueves pidiendo un salario digno. Lo hicieron frente al Centro Cívico, donde llegaron a las 9 con carteles, maracas, silbatos, algunos tambores y hasta ollas que golpeaban para que el ruido y el malestar se notara.

Fueron cientos los que arribaron para ser parte del reclamo. Lo hicieron con sus guardapolvos puestos y se denominaron autoconvocados debido a que no se sienten representados por los gremios docentes. Tras estar algunos minutos frente al edificio, marcharon rodeándolo y luego se dirigieron hacia Casa de Gobierno.

Hubo decenas de carteles con frases y pedidos. Foto: DIARIO HUARPE.

“Marchamos por un salario digno”, “Gremios ausentes, docentes presentes”, “Somos docentes, no delincuentes”, “Docente que lucha, docente que enseña”, “Somos docentes, sueldos indigentes”, rezaban algunos de los carteles que sostenían.

"Sueldo digno", pedían. Foto: DIARIO HUARPE.

Entre las manifestantes estuvo Carina Montaño, una docente que tiene 26 años de antigüedad y sólo cobra $41.000. La mujer tiene dos hijas y para poder criarlas necesita que le brinden ayuda.

“Me da vergüenza decirlo, pero mis padres me ayudan y no es la función de ellos con la edad que tienen, tenemos que buscar otro trabajo, no puedo estar todo el día afuera del hogar trabajando, lo único que queremos es que los sueldos nos alcancen para comer por lo menos en el día a día”, dijo.