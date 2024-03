El próximo domingo 14 de abril a las 21, los fanáticos de la legendaria banda británica Queen tendrán la oportunidad de sumergirse en una experiencia musical única en el Teatro Sarmiento, gracias a la aclamada banda homenaje, Doctora Queen.

Para Doctora Queen, oriundos de Luján, el tributo va más allá de la simple imitación; es una celebración de las icónicas canciones de Queen que logró reunir a diversas generaciones de fanáticos. Desde los más jóvenes hasta aquellos que vivieron la era dorada de la banda, el espectáculo se convirtió en un punto de encuentro donde todos pueden compartir su amor por la música de Queen.

Con un repertorio que abarca los éxitos más emblemáticos de la banda, Doctora Queen promete una noche llena de energía, emoción y nostalgia para todos los presentes. Desde "Bohemian Rhapsody" hasta "We Will Rock You", pasando por "Somebody to Love" y "Don't Stop Me Now", el público será transportado a través del tiempo para revivir la magia de Queen en vivo.

Reconocidos como la banda revelación de Got Talent Argentina, la banda tributo demostró su habilidad para capturar la esencia y la grandeza de Queen sobre el escenario, recibiendo elogios tanto de críticos como de fanáticos.

Las entradas para este evento están disponibles para su compra en línea a través de entradaweb, así como en los puntos de venta físicos en Hoffman y la boletería del Teatro Sarmiento.