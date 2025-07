Este lunes 21 de julio, DIARIO HUARPE visibilizó la preocupación de los vecinos de Rivadavia por un paredón de adobe ubicado en la intersección de las calles Cipolletti y Sargento Cabral. La estructura, que tiene "muchos años", se alza sobre la línea de vereda y presenta un avanzado estado de deterioro, con grietas notorias tanto desde el exterior como desde el interior, lo que la pone "a punto de caerse". Los residentes de la zona han expresado su temor ante el riesgo inminente que representa para los transeúntes y vehículos que circulan o estacionan en las cercanías, especialmente, considerando que un sismo podría causar el desplome.

A pesar de los múltiples reclamos presentados ante diversas reparticiones públicas, incluyendo el municipio, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) y la dirección de Planeamiento, los vecinos no habían obtenido una devolución o acción concreta hasta la intervención periodística.

La respuesta municipal y las complejidades de la intervención

En diálogo con DIARIO HUARPE, Mario García, secretario de Obras de la Municipalidad de Rivadavia, informó que el tema ya está en la agenda del organismo. "Justo, a primera hora de esta mañana, nos hemos reunido por ese tema", aseguró García. Sin embargo, explicó que la situación legal y de competencia es compleja. "Ahí el vecino propietario de este lugar, no está metido en la línea municipal, porque la línea original de la construcción es anterior a la entrada en vigencia de la nueva ley de urbanización". Luego agregó: "Y si bien, una construcción desde cero, debería respetar las nuevas normativas, el propietario actual tiene derecho a mantener la estructura existente si no se modifica". Esto significa que, al respetar la antigua línea municipal de construcción, el terreno se considera propiedad privada, y la municipalidad no puede intervenir directamente "con la fuerza de la ley", ni realizar acciones como apuntalar la pared o colocar cartelería de advertencia, ya que esto implicaría "invadir" propiedad privada.

A pesar de estas limitaciones, la municipalidad está tomando cartas en el asunto. Mario García detalló que este lunes se procedió a "dejar un acta de inspección al propietario, en la cual se le pide por favor que revea el tema y que revise la construcción". Esta acción se interpreta como una apelación a la "buena voluntad" del propietario, más que una intimación formal o una obligación", explicó García.

En este caso particular, también se suma una dificultad extra: la propiedad se encuentra en un proceso de sucesión, y como siempre sucede en estos casos "los sucesores no quieren poner un peso" para su mantenimiento. Por ello, la municipalidad está "intentando coordinar una reunión con los propietarios para ver qué podemos hacer ya desde el lado informal y lograr un acuerdo formal", dijo García. El objetivo de este encuentro sería ver si se puede llegar a un consenso o a algún acuerdo, donde el Municipio aporte algo y los privados otra cosa. También se evaluará si los propietarios "están libres de deuda", condición necesaria para que el municipio pueda accionar.

Intervención de Vialidad Provincial y riesgos legales

El problema también se agrava, al considerar que tanto la calle Sargento Cabral como la calle Cipolletti, son rutas provinciales. Esto significa que, en caso de una intervención mayor o de considerarse la expropiación como "último paso" por "necesidad de urgencia", debería "intervenir Vialidad Provincial", explicó García. Sin embargo, el funcionario señaló que la expropiación sería un tema mucho más complejo y una última instancia.

Ante la pregunta de DIARIO HUARPE sobre la posibilidad de colocar señales de advertencia o apuntalar el paredón de forma preventiva, Mario García fue categórico: "No, no podemos porque eso es zona privada".

Finalmente, el secretario de Obras dejó en claro que, si bien se ha notificado al propietario sobre el riesgo, este puede sostener, con el aval de un especialista, que la estructura es segura. No obstante, "si eso se cae el día de mañana, Dios no quiera, el propietario tendrá que afrontar las acciones legales", dijo García. "Mientras no haya un incidente, los dueños de este lugar están en todo su derecho de mantener la propiedad tal cual está y por eso la Municipalidad, continuará con las gestiones para una solución colaborativa", concluyó.