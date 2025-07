San Juan se prepara para recibir una vez más a Los Rancheros, quienes este sábado 26 de julio subirán al escenario del Teatro Sarmiento a las 20. La banda, con una larga trayectoria, no es ajena a la tierra sanjuanina. Rubén "Meno" Fernández, el carismático líder de la agrupación, no ocultó el entusiasmo que les genera cada visita a la provincia, a la que consideran un segundo hogar por la conexión especial que forjaron con la gente.

"Siempre es un placer visitar la provincia porque tenemos mucha gente que es muy ranchera, que nos sigue desde siempre", afirmó Fernández a DIARIO HUARPE, destacando la lealtad de sus seguidores sanjuaninos. Más allá de los fans, el vínculo se profundizó hasta forjar lazos personales: "Tenemos muchos amigos. Es una provincia que la visitamos muchas veces y aparte nos encanta ir a San Juan".

Para "Meno" y su banda, la prioridad al llegar es siempre la misma: "Lo que más nos gusta hacer cuando llegamos a a San Juan es justamente subirnos a un escenario a tocar". Pero la experiencia sanjuanina va mucho más allá de la música. El artista no escatima en elogios al referirse a la infraestructura y la calidez humana que encuentran en la provincia: "El teatro es hermoso y la gente también".

La buena onda se extiende a cada aspecto de la estadía: "Disfrutamos mucho de la gente, del amor de la gente, la comunicación que tenemos, disfrutamos de sus vinos que son espectaculares, disfrutamos de sus paisajes". Fernández llega a describir a San Juan como un lugar 'bendecido': "San Juan es una provincia bendecida por la naturaleza y por su gente". Con la perspectiva que le da recorrer el país y gran parte de Latinoamérica, el músico resaltó una cualidad particular del sanjuanino: "Es muy cariñoso, amable y demostrativo".

La vigencia y el estilo de Los Rancheros

Esta conexión con un público fiel como el sanjuanino se alinea perfectamente con la filosofía musical de Los Rancheros, una clave para su vigencia a lo largo de las décadas. "Somos un grupo de de gente amiga que somos muy felices y ama hacer lo que hacemos. Amamos lo que hacemos, nos encanta hacerlo y eso se nota en cada show y en cada encuentro nuestro", explicó Fernández sobre la esencia de la banda. Además, considera que su estilo musical es "muy atemporal, no es una música que pasa de moda, son canciones hechas desde el corazón. Son canciones hechas de verdad".

A diferencia de otros artistas que mutan su estilo para adaptarse a las tendencias, Los Rancheros optaron por mantener su identidad. "Acabamos de grabar un álbum que se llama La Radio, que tiene ocho canciones nuevas", donde es "notorio que mantenemos el estilo de rancheros propiamente dicho, pero siempre con un criterio también nuevo en cuanto a la composición de las letras". "Meno" es enfático al respecto: "no estaría en la búsqueda de cambiar el estilo, ahí es donde me parece que se pierde la esencia". Para él, "Los Rancheros siempre respetó su estilo, sus criterios", lo cual es algo que "la gente lo valora mucho de que nosotros nunca nos mudamos de estilo".

Fernández es crítico con la necesidad de "cambiar para sentirse que están están a la moda. Pero la verdad que no, a mí no me gusta eso. Yo prefiero seguir siendo lo que soy". Reconoce que el modo de escuchar música cambió, siendo "todo más vertiginoso, todo más rápido", donde un éxito "dura 15 días y a los 15 días ese éxito ya no existe más". Sin embargo, insiste en que su música "atravesó los tiempos y sigue siendo moderno. Son canciones hechas con buena onda, desde el corazón".

"Antes tenías que ser un artista de verdad y trabajar por eso, encontrar una compañía que te dé bolilla, que le guste tu propuesta y después de mucho trabajo, muchos años, recién poder hacer conocida tu música", resaltó. Aunque reconoce que "si vos tenés algo que ofrecer, lo subís a las redes y ya la gente te puede escuchar y eso está muy bien", también lamenta que "por otro lado se pierde un poco la esencia y la magia".

Los Rancheros tocan en el Teatro Sarmiento el próximo sábado 26 de julio a las 20 horas. Las entradas se pueden conseguir haciendo click en el siguiente link: https://www.entradaweb.com.ar/evento/6e0ddec1/step/1?fbclid=PAY2xjawJ0hdBleHRuA2FlbQIxMQABp9N9rMcB1qyxTHMwmLW0C9BPqjpK5i1L28ddfT6SiYvldExR-nWqELXGBjsm_aem_H-kALuahq5TdjCXzFA5RDg