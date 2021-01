Dólar: el BCRA compró unos u$s 100 millones y acumula u$s 420 millones en enero

El dólar blue retrocedió un $ 1 este jueves hasta los $ 159. Fue en otra rueda en la que el Banco Central (BCRA) se alzó con un importante saldo a favor para engrosar sus reservas.

Fuentes privadas hablaron de poco más de u$s 100 millones, con lo que la autoridad monetaria acumula en lo que va de enero compras por unos u$s 420 millones.

El economista y director de la consultora LCG, Guido Lorenzo, consideró en diálogo con El Cronista que se trata "de un monto bajo en una época particular del año" y recordó que "en 2020 la entidad vendió u$s 4.000 millones.

"Me parece buena la reversión, pero creo que aún es insuficiente, y eso lo marca el ritmo de restricción a las importaciones y los controles a la dolarización. Argentina tiene reservas netas por poco más de 1 punto del PBI, a este ritmo tardaríamos años en tener una posición sólida que permita un normal desenvolvimiento", resumió.

El volumen operado en el segmento de contado fue alto aunque por debajo del lunes, cuando se liquidó una fuerte suma tras el paro que paralizó los puertos, unos u$s 386,770 millones, no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE mientras en Rofex el volumen alcanzó los u$s 230 millones.

El mercado ve menos probabilidad de devaluación y cae el interés en futuros de dólar

El dólar mayorista terminó a $ 85,64, 9 centavos arriba del miércoles. De esta forma, la brecha entre el oficial y el paralelo se coloca en el 71,3%.

Las cotizaciones financieras operaron en alza. El dólar MEP finalizó a $ 145,42 (0,5%) y el contado con liqui a $ 145,80 (0,5%)

"Los dólares financieros siguen amagando con repuntar, pero rápidamente las intervenciones van regulando el ritmo del reacomodamiento en busca de ir amortiguando la mayor demanda por cobertura y las preocupaciones por efectos de emisión monetaria", señaló en su informe a clientes el economista Gustavo Ber.

El promedio entre bancos que realiza el BCRA se colocó en los $ 91,17, lo que elevó el valor del dólar solidario a los $ 150,64.

El analista financiero Mauro Cognetta recordó que "el pico del 11% de spread CCL/MEP fue el 22 de noviembre, cuando el CCL llegó a máximos $ 181, y "estaba muy caro en términos relativos, medido contra este TC Convertibilidad".

"Hoy pasa lo contrario. Producto de la estacionalidad de diciembre e intervenciones gubernamentales, este CCL hoy está barato en términos relativos", consideró.

Exportadores de cereales y oleaginosas ingresaron el miércoles unos u$s 71,167 millones en el mercado de cambios. Los operadores consideraron que hoy podría notarse algún efecto del paro del campo que se realizó en el comienzo de la semana y se redujo tras el cambio de rumbo del Gobierno. Sin embargo, el BCRA volvió a tener saldo positivo.

El dólar minorista sumó 25 centavos y terminó a $ 90,75 en las pantallas del Banco Nación (BNA). El peso argentino se depreció (-0,11%) y fue la única moneda de la región con números rojos.

Equipo Finanzas y Mercados