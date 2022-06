Los archivos que resguardan la historia sanjuanina en el Registro Civil

El Registro Civil esconde un tesoro en el subsuelo que mantiene viva la genealogía de las familias sanjuaninas. Miles de libros y millones de actas integran uno de los archivos más importantes de San Juan.

La institución se creó el 17 de noviembre de 1882, pero comenzó a funcionar en enero de 1883. De acuerdo a la jefa del Archivo, Sandra Soria, fue inaugurado a la par del Registro de Córdoba, Rosario y antes que el de Buenos Aires. Ese archivo cuida las actas de nacimiento, matrimonio y defunciones de los ciudadanos. En total hay entre 15.000 y 20.000 libros que guardan más de 3.000.000 de actas. Antes de su existencia, la gente anotaba a sus hijos en las iglesias y, de hecho, esas partidas todavía están en manos del Arzobispado.

Actualmente el archivo cuenta con modernas instalaciones para preservar los documentos. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

A diferencia del Archivo Histórico Provincial, donde la gente acude a buscar una información específica para alguna investigación particular o académica, en el Registro Civil las consultas son permanentes porque los documentos solicitados se requieren para realizar trámites, por ejemplo, ciudadanías. “Este es el corazón del registro”, dijo Sandra Soria. Por eso, lo califica como un archivo vivo.

Se trata de una labor que implica hacer investigaciones diarias para conseguir la información solicitada. “A través de datos buscamos reconstruir una historia familiar hasta llegar al acta de nacimiento si se necesita, al igual que las defunciones”, aseguró la funcionaria. Para tratar la documentación en papel se debe tener ciertos cuidados, como no manipular alimentos cerca de los documentos y ser conscientes de la importancia histórica. Destacó que no llevan los mismos protocolos que el Archivo Histórico Provincial porque constantemente están sacando libros y actas. Sin embargo, con la digitalización del material ya no es necesario tener contacto porque todo se puede consultar por un sistema informático o la app Ciudadano Digital. Desde 1970 hasta la actualidad los legajos están en formato digital.

Algunos libros antiguos apilados en las mesas. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Hace cuatro años el Registro Civil cambió de edificio al actual que está ubicado en calle Santa Fé, que modificó notablemente la rutina de los archivistas. El traslado estuvo a cargo de los trabajadores para evitar desórdenes y daños en los archivos que son invaluables, de acuerdo a lo relatado por Soria. En este sentido, los libros se organizan de acuerdo a las fechas y oficinas departamentales del Registro Civil que todos los meses presentan un informe respecto a la situación comunal.

Soria sosteniedno una de los libros históricos del Registro Civil. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Gracias a la inauguración de la nueva oficina, el archivo cuenta con una sala propia ubicada en el subsuelo y que está separada de la atención al público, lo que facilita un mejor mantenimiento. Cabe destacar que en la vieja sede, la gente podía acceder al lugar directamente para hacer sus consultas, mientras que actualmente lo hacen a través de una oficina de informes.

La mayoría de los gobernadores, senadores, diputados y personas destacadas están presentes en el archivo del Registro Civil. También la historia sobre epidemias que azotaron a San Juan. Soria contó que Jáchal tuvo que enfrentar una ola de influenza que se llevó la vida de cientos de niños. Eso está plasmado allí, como también los recientes acontecimientos vividos por el Covid-19.

Trabajo con historia

Hilber Moldaño, trabajadora del archivo del Registro Civil. Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

Hilber Montaño trabaja hace 20 años en el Registro Civil y transita habitualmente los pasillos del archivo para buscar partidas de nacimiento, defunciones o cualquier otro documento. Se puede decir que Hilber camina entre la historia de las familias sanjuaninas y su tarea es imprescindible para conocer la genealogía de la sociedad.

Cuando comenzó a trabajar en el sitio sintió cierto temor y hasta pensó que no iba a poder hacerse cargo de esa tarea. “El primer día creí que no iba a poder aprender, pero después supe donde están todos los libros, libros que están destruidos”, expresó. Antes estaba en el registro de la propiedad, donde tuvo una experiencia similar porque también tenía contacto con archivos.

El archivo cuenta con aproximadamente 20.000 libros. Foto: Sergio Leiva/DIARIO HUARPE.

“Hago hincapié en las partidas que no se encuentran, busco datos y trato de intensificar la búsqueda”, dijo la trabajadora del organismo. Es que muchas veces los ciudadanos piden actas sin contar con los datos suficientes y entonces los empleados deben indagar para dar con ellos. Montaño contó que antes la gente se inscribía indicando solamente a su padre y su lugar de nacimientos. Esa acotada información, por ejemplo, dificulta la búsqueda de las partidas.

“Buscan gente que estaba inscripta con el apellido del padre y no estaba reconocido”, añadió Montaño. Comentó que generalmente las personas mayores son más atentas a la hora de guardar datos o fechas, mientras que los jóvenes no le prestan la misma atención.

Hilber contó que le resulta llamativo las partidas que se hacían antiguamente porque publicaban las sentencias de divorcio donde indicaban las causales o en la partida de nacimiento si el hijo es matrimonial o extramatrimonial.

Precisamente, destacó que lo mejor de trabajar en el archivo del Registro Civil es que día a día se investigan y descubren datos nuevos sobre personas destacadas o simplemente de ciudadanos que solicitan información de documentación vieja.