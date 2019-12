Dona True ante Pestañas Arqueadas en el Clásico Potri Pe

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La yegua Dona True, con la monta del jinete Aníbal Cabrera, es candidata para ganar mañana el Clásico Potri Pe, una prueba de 1.000 metros con un premio de 260.000 pesos que se correrá en el duodécimo turno de la reunión en el Hipódromo de San Isidro.



La hija de Yes It's True tiene un récord de 6 triunfos oficiales sobre 12 carreras. El pasado 15 de noviembre realizó su última salida. Esa tarde entró segunda a 4 cuerpos de Sweetest Dream en un registro de 54s 71/100 para los 1.000 metros.



Mañana tiene una magnífica oportunidad para rehabilitarse. Su enemiga será Pestañas Arqueadas, una hija de Sixties Icon que será corrida por el jockey brasileño Wilson Moreyra.



Su campaña es de 3 triunfos oficiales sobre 6 competencias. Viene de ganarle por medio cuerpo a In The Sky en 56s 03/100 para la recta de césped de San Isidro.



The Best Island, una hija de Lizard Island surge como un lance interesante. Tiene 2 victorias oficiales sobre 4 carreras y será montada por el jinete brasileño Francisco Leandro Goncalves.



Viene de ganarle por el pescuezo a Roma Queen en 56s 01/100 para los 1.000 metros de arena normal. Ese día fue corrida por Pablo Falero.



La reunión en San Isidro consta de 15 carreras y habrá un pozo de 1.000.000 de pesos en la apuesta Cuaterna sin Placé, mientras que en el último Triplo del programa hay un pozo de 400.000 pesos.



A las 13. comenzará el Premio Sei Mi sobre 1.600 metros con un premio de 160.000 pesos para el ganador. Son caballos de 4 años que no hayan ganado. Una buena opción es Cuty Boy con la monta del jockey paraguayo Eduardo Ortega Pavón.