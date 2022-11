Durante la mañana de este miércoles, la planta baja del Centro Cívico fue escenario de la colecta por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Esta iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud Pública provincial y el Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), contó con la presencia estelar de dos reconocidos superhéroes de película: el Hombre Araña y la Mujer Maravilla.

“Desde el Ministerio de Salud Pública nos pidieron estar presentes en esta colecta, porque el objetivo era llamar la atención de la gente que transitaba por el Centro Cívico”, le contó Micaela, quien representó a “Wonder Woman”, a DIARIO HUARPE. Sobre la actividad manifestó que “esta mañana se acercó mucha gente a donar sangre y pedir información”.

Publicidad

“Nos dedicamos a realizar animaciones infantiles, como evento y obras de teatro. El proyecto se llama Marveel San Juan”, comentó. Con respecto a sus trabajos más cercanos, la joven expresó que el sábado a las 17 horas en la Residencia y Centro Cultural Eva Duarte de Perón (Avenida Benavídez 7500 oeste, Rivadavia) presentarán la obra “Superiguales”.

Hay 68% menos de la reserva necesaria en la provincia

La donación de sangre es una de las actividades que más resentida se vio por el paso de la pandemia y los números actuales así lo demuestran. "La pandemia nos dejó muy golpeados. En ese momento se vivía con el miedo de lo que pasaba y la necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y no queríamos hacer cosas que nos pusieran en riesgo, me parece que un poco de eso quedó. También el pensamiento de que a mí no me va a hacer falta o que otro va a ir en mi lugar. Por otro lado, sentimos que hay un poco de desinterés y, por el otro, falta de solidaridad", dijo Víctor Laplagne, director del Iphem, a DIARIO HUARPE.

Estas acciones hicieron que los números bajaran considerablemente y se genere preocupación por parte del sector especializado. "No tenemos claro por qué la gente no se acerca por el instituto o a las campañas, pero con este perfil que venimos llevando alcanzamos los números del año 2018, donde solo registramos 35% de donantes voluntarios", aseguró.

El director del Iphem mencionó que actualmente San Juan cuenta con unas 80 a 100 unidades de glóbulos rojos, cuando la reserva ideal para hacer frente a diferentes eventualidades es de 250 unidades. "Tenemos un cupo de 50 turnos diarios y solo se alcanzan apenas unos 20 en promedio. Para abastecer los nueve hospitales necesitamos un stock ideal de 250 unidades de glóbulos rojos. El riesgo que hay con esta situación es que tengamos que suspender cirugías programadas, que los hospitales tengan que priorizar y decir que eligen guardar la sangre por accidentología o los pacientes de terapia", insistió el profesional.