Dos estrellas de OnlyFans pelearán por un título en boxeo

Elle Brooke, modelo conocida por su exitoso perfil en OnlyFans, donde genera más de 60.000 euros al mes, ha decidido enfocar sus energías en una nueva pasión: el boxeo profesional. A sus 26 años, la antes mencionada ha dejado atrás varias cuestiones personales para dedicarse completamente a su carrera en el ring, en el cual tendrá un choque crucial a continuación.

A pesar de sus ganancias significativas en el mundo del contenido para adultos, el boxeo aún no le ha reportado los mismos beneficios económicos. "El boxeo no me ha hecho ganar mucho dinero. Pago mucho en entrenadores y en entrenamiento, y mucha gente no lo cree", comentó Brooke, quien entrena bajo la supervisión de Mark Tibbs. Su entrenador ve un futuro brillante para ella: "Algún día podrías ser campeona mundial", le ha dicho.

Brooke cuenta con la mentora Ebanie Bridges, una boxeadora mediática que ha influido en su desarrollo profesional. Ahora, se prepara para uno de los combates más importantes de su carrera, enfrentándose a Paige VanZant en las MF & DAZN X Series el próximo 25 de mayo en el NRG Stadium de Houston, Texas. Este evento tendrá en juego el título de peso medio de la MFB.

OnlyFans y el boxeo se unen

El combate marca el regreso de VanZant, una de las luchadoras más reconocidas de UFC, quien no ha competido profesionalmente desde su pelea en el BKFC el 23 de julio de 2021, donde fue derrotada por Rachael Ostovich. Si bien no le fue del todo bien en la compañía de Dana White, su paso por el octágono más famoso del mundo la hizo quedar en la retina de miles de fanáticos.

En el presente, Brooke se encuentra en una etapa crucial de su vida, equilibrando la fama obtenida a través de OnlyFans con su emergente carrera en el boxeo, buscando demostrar que puede ser una fuerza a tener en cuenta en el deporte. Sin dudas, será un combate más que espectacular, con dos estrellas de las plataformas para adultos que se medirán en el cuadrilátero.