Dos intendentes coparon el semáforo de esta semana

Pasó otro jueves en Yo te Invito de Canal 5 Telesol y te contamos los rumores de la semana y analizamos la actividad de los funcionarios públicos de San Juan con el temido y polémico “Semáforo de los políticos”.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos 7 días, en este caso quedó para un intendente del Gran San Juan. El Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para otro intendente que tuvo una semana para el olvido.

Semáforo de los políticos de San Juan

VERDE: Fabián Gramajo / Intendente de Chimbas

La Municipalidad de Chimbas firmó convenios con la Corriente Clasista Combativa y la Agrupación Virgen de Fátima para que quienes perciben planes sociales realicen contraprestaciones y lo mismo sucederá con quienes cobran el programa Potenciar. A través de esto se crea el Programa Municipal de Trabajo para Planes Sociales, el cual está abierto para todas aquellas Agrupaciones y Organizaciones que quieran formar parte de esta iniciativa que tiene como fin priorizar el trabajo y reconocer el recurso humano.

AMARILLO: Jorge Chica / secretario de Deporte

El pasado domingo se realizó en el Circuito San Juan Villicum una nueva fecha del calendario de Turismo Carretera. La competencia se desarrolló con público, pero la organización que tuvo la Secretaria de Deporte quedó en el ojo de la tormenta por el no cumplimiento de los protocolos sanitarios en medio de la pandemia. Jorge Chica se ganó el amarillo, pero como el deporte siempre tiene revancha la tendrá este próximo fin de semana, ya que San Juan será nuevamente sede de la competencia y con público en las tribunas.

ROJO: Miguel Atampiz / Intendente de Zonda

El método de compra, el monto y lo que marca la ley; son los puntos que no se cumplen en la adquisición de una camioneta tipo pick up para uso exclusivo del intendente Miguel Atampiz de Zonda. Esto generó un pedido de informe de parte de concejales de la oposición y que aún no recibieron respuesta oficial. El hecho ocurrió en abril de este año y se gastó casi $4 millones de recursos municipales. La compra contó además con el visto bueno de los ediles oficialistas del departamento.

Rumores de pasillo

¿Benavente sube de rango?: Marita Benavente es actualmente la subsecretaria de Ciencia y Técnica de la provincia y precandidata suplente a diputada nacional. Esto la posicionó en la consideración del gobernador Uñac y hay quienes dicen que podría quedarse con el cargo de secretaria de Ciencia y Técnica.

Bajo un cambio: José Pepé Villa se quejó por tener que hacer cuarentena tras volver del exterior. Sus declaraciones no cayeron para nada bien en Casa de Gobierno, incluso dicen que hubo un llamado para ponerlo en vereda.

