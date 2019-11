Dos niñas de 11 años muertas y dos alumnos en riesgo de vida por el vuelco de un micro en la Ruta 2

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Dos niñas de 11 años murieron y dos alumnos se encuentran "en riesgo de vida" por el vuelco de un micro esta mañana en la Ruta 2, a la altura del partido bonaerense de Lezama, cuyo conductor fue aprehendido por el delito de "homicidio culposo", mientras las primeras pericias apuntan a que se distrajo y perdió el control del vehículo.



El micro de la empresa Silvicar SRL, con patente FUX 403, que quedó atravesado en la calzada, había salido esta madrugada con el contingente de 44 alumnos y 6 adultos desde la Escuela primaria 41 de Benavídez y volcó a las 6.45 en el kilómetro 141 de la Autovía 2, cuando se dirigía a Mundo Marino, en San Clemente del Tuyú, por el viaje de egresados.



Héctor Maldonado, el conductor del micro de 48 años a quien el test de alcoholemia realizado tras el accidente dio negativo, quedó aprehendido por "homicidio culposo" por decisión del titular de la Fiscalía 10 de Chascomús, Jonatan Robert, a cargo de la causa.



Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Télam que el accidente no habría sido causado por alta velocidad sino por una "distracción del conductor" que "posiblemente se haya quedado dormido".



De acuerdo con las pericias preliminares, el micro "se va hacia la banquina o préstamo izquierdo" y se visualizaron "maniobras de frenado", tras lo cual impactó contra el alcantarillado y cayó sobre su lateral izquierdo, agregaron las fuentes.



Sin embargo, el fiscal general de Dolores, Diego Escoda, aseguró en declaraciones a la prensa que el acompañante de Maldonado le aseguró que el micro "superaba los 110 kilómetros por hora" cuando volcó.



En tanto, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) emitió un comunicado en el que precisó que el micro "tiene en vigencia el seguro (Protección Mutual del Transporte Público de Pasajeros) y la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) correspondientes a la unidad con dominio FUX 403" y detalló que la unidad fue revisada en 7 ocasiones este año, la última el pasado 22 de octubre.



El organismo indicó también que los conductores del vehículo cuentan con la licencia habilitante para prestar el servicio de turismo nacional.



Los cuerpos de las dos niñas fallecidas fueron trasladados a la morgue de Chascomús, mientras que dos alumnos heridos "con riesgo de vida" fueron derivados en helicóptero durante la mañana al hospital "El Cruce" de Florencio Varela y al "Eva Perón" de San Martin, dijeron a Télam fuentes del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.



Otros tres heridos permanecen en el Hospital pediátrico Sor María Ludovica de La Plata con traumatismos y en observación.



El director del Hospital Chascomús, Jorge Pablo Rodríguez, aseguró por la tarde que "27 niños y 5 adultos" permanecían internados allí, tras el traslado de varios heridos a centros médicos de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, y que ya no quedaban pacientes en estado grave.



"Mi nieta está asustada y llora un poco, pero gracias a Dios está muy bien", dijo a los medios el abuelo de una de las niñas internadas en el Hospital de Chascomús, quien se acercó junto a otros familiares por sus propios medios al lugar, tras enterarse de la tragedia por televisión.



"Llegué con el corazón en la mano porque no sabíamos que pasó", señaló el hombre visiblemente conmovido, junto a la maña de la niña Naiara, que solo sufrió "algunos rasguños" y contó que "pedía que la despierten porque pensaba que estaba atravesando un sueño".



Un hombre que circulaba por la Ruta 2 instantes antes del vuelco y ayudó a los niños que quedaron atrapados, contó a la prensa que "se ve clara la huella del micro que no siguió la curva" con respecto a la posible mecánica del accidente.



"No tengo ni idea por qué pudo haber pasado, se ve clara la huella del micro que no siguió la curva. Yo creo que cuando quiso volver a la ruta volcó", dijo el hombre, identificado como Matías, que señaló que "cuando llegué muchos chicos estaban afuera del micro pero había otros atrapados, estaban desesperados pidiendo a gritos que los saquen de ahí".



La Escuela primaria 41 Rosario Vera Peñaloza suspendió las actividades y el municipio de Tigre, donde se localiza Benavídez, decretó tres días de duelo, además de disponer micros para coordinar los traslados de los familiares de los accidentados.