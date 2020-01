Dos sanjuaninos murieron en un choque frontal en Pinamar

Dos sanjuaninos murieron en un trágico accidente que se dio en la zona de ingreso a Pinamar en la Costa Argentina. Se trata de Daniel Camino(32), y su padre Alberto Camino (63).

Tres muertos y varios heridos fue el saldo de un choque frontal entre una camioneta y un auto en el kilómetro 386 de la ruta provincial 11, casi a la salida de Pinamar, en el tramo que va hacia Mar de Ajó. Los motivos del accidente aún no se establecieron.

La sirena de los bomberos de Pinamar sonó dos veces cerca de las 22 y dos vehículos salieron raudamente hasta el lugar. El medio local Pinamar 24 fue uno de los primeros en registrar imágenes y subirlas a Facebook.

“Está trabajando la gente de vial, del SAME, de (policía) motorizada. Un choque muy fuerte. El motor del auto no se ve desapareció el motor del auto”, relataba el cronista de ese portal. La identidades de los fallecidos aún no fueron establecidas.

Al mismo tiempo, desde AUBASA, la concesionaria de ese camino, daban cuenta de “un siniestro vial” y avisaba por “un corte total por trabajos en el lugar”. En ese trayecto, la ruta no es autopista ni doble mano. Según esta empresa estatal, el echo, puntualmente, sucedió ante de llegar a Costa Esmeralda, un barrio cerrado del Partido de La Costa.