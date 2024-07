Los sanjuaninos Bruno Lima y Matías Sánchez fueron convocados para formar parte de la Selección Argentina de Vóley que disputará los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ambos jugadores surgieron en Obras y en Tokio 2020 ganaron una medalla de bronce por lo que ahora esperarán quedarse por lo menos con el tercer puesto para igualar el logro de la anterior olimpiada.

En el caso del opuesto Bruno Lima, este será tercer reto olímpico; mientras que el armador Matías Sánchez juega una olimpiada por segunda vez en su carrera.

La Selección Argentina tiene lista confirmada para los Juegos Olímpicos en París que comenzarán el próximo 26 de julio y en el que los dirigidos por Marcelo Méndez enfrentarán a Estados Unidos, Japón y Alemania en la primera fase.

Argentina contará con la presencia de los jugadores que disputaron toda la VNL donde sellaron la clasificación a París 2024 y alcanzaron los cuartos de final recientemente.

Esta edición de los Juegos cuenta con la particularidad de que la lista puede ser de 13 jugadores. La Selección viaja a Francia el próximo viernes 13.

Los 13 jugadores

Luciano De Cecco

Matías Sánchez

Bruno Lima

Pablo Kukartsev

Agustín Loser

Nicolás Zerba

Martín Ramos

Luciano Vicentín

Facundo Conte

Ezequiel Palacios

Jan Martínez

Luciano Palonsky

Santiago Danani

Entrenador: Marcelo Méndez

Fixture Juegos Olímpicos

27/7 16hs ARG vs USA

31/7 8hs ARG vs JPN

02/8 4hs ARG vs GER