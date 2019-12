Dudamel, Hancock, la Filarmónica de Los Ángeles y Patti Smith celebran los movimientos sociales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Gustavo Dudamel, Herbie Hancock, la Filarmónica de Los Ángeles, Patti Smith, Residente y Angela Davis son algunos de los músicos y activistas que participarán en el festival “Power to the People!” (¡Poder a la gente!), un encuentro que entre marzo y abril de 2020 celebrará los movimientos sociales.



El festival nace con la intención de reunir a músicos de diferentes disciplinas, artistas y activistas en un evento que contará con el Walt Disney Concert Hall como sede principal, aunque se desplazará a otras localizaciones de Los Ángeles, informó la agencia EFE.



“Desde mi experiencia con El Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que inició cuando era niño en Venezuela, creí fervientemente en el poder que tiene la música para unir y para inspirarnos a construir un mundo mejor”, explicó en un comunicado Dudamel, director artístico de la Filarmónica de Los Ángeles e impulsor del festival.



Las presentaciones musicales programadas incluyen a Herbie Hancock con Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles (5 de marzo), Patti Smith y su banda (6), Residente con Gustavo Dudamel y la Filarmónica (7), y Conrad Tao (10).



Asimismo, Terence Blanchard interpretará música de las películas de Spike Lee junto a Ben Harper (14 de marzo), Cécile McLorin Salvant presentará su ciclo de canciones Ogresse (15), y se podrá ver el debut en la Costa Oeste de la cinta Place de Ted Hearnes.



Para completar la propuesta musical, habrá dos conciertos de Toyota Symphonies for Youth, en los que se abordarán los temas del festival y contarán con la participación de la Filarmónica de Los Ángeles (4 y 11 de abril).



Entre los activistas que participarán en actividades extramusicales destacan Angela Davis, quien impartirá una charla sobre el papel que tiene la creatividad en el cambio social (18 de marzo), un encuentro con Terence Blanchard y una obra de teatro político producida por A Noise Within y la Filarmónica de Los Ángeles.



"La frase 'Power to the People!' (¡Poder a la gente!) tiene un lugar en la historia de las protestas como un eslogan que se escribe en las pancartas y se entona en las calles, sin embargo, los sentimientos de solidaridad y el espíritu humanitario que evoca fueron también inmortalizados en la música", indicó un comunicado de la organización, en la que también colabora el Museo Afroamericano de California.