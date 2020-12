Durísima carta de autoridades de Coquimbo a Piñera por el Túnel de Agua Negra

A Sebastián Piñera ya casi no le quedan aliados en la Región Binacional que conforman San Juan y Coquimbo. Es que después de que las autoridades sanjuaninas y argentinas criticaran fuertemente la actitud del presidente chileno, que reunió al préstamo del BID para pagar el Túnel de Agua Negra, se sumó una carta firmada por ex intendentes, ex consejeros regionales y actuales consejeros de Coquimbo en la misma línea.

Las actuales y ex autoridades coquimbanas aseguran que la renuncia fue “una decisión clandestina”. En la declaración pública también acusan al presidente de tomar una iniciativa “en forma secreta o muy privada” y que esto constituye “una evidente transgresión al principio de buena fe” entre los países.

Las antiguas y nuevas autoridades aseguraron también que la manera de actuar de la gestión de Piñera es “incomprensible y ofensiva para quienes vivimos en la región de Coquimbo”. “Es mucho el daño que se le ha hecho a la región y a la relación bilateral con Argentina. Pareciera que nunca hubo real voluntad de este Gobierno por avanzar en el proyecto” continúa la declaración pública y solicitan que de forma urgente “se le explique a la comunidad regional de Coquimbo porqué nuestro país desistió del préstamo BID, y porque nunca se le informo de esta decisión”.

La declaración fue firmada por 17 ex intendentes, ex consejeros y actuales consejeros coquimbanos. El actual intendente no es parte de la misiva, algo que se explica porque la máxima autoridad regional es elegida de forma unilateral por el presidente en funciones.