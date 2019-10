Echarri chicaneó a Cabré por negarse a hacer escenas de sexo

En la mesa de Mirta Legrand, Nicolás Cabré contaba que utiliza dobles para sus escenas de sexo, ya que le da pudor grabarlas y pensar que su hija algún día puede llegar a verlas. Estas declaraciones causaron gran repercusión, al punto de que hasta Pablo Echarri se refirió al asunto.

"Cabré miente cuando dice que usa dobles, es una mentira burda solamente para escapar de la pregunta", dijo Echarri. "No, no utilizamos doble porque los canales no te los pagan", disparó luego el protagonista de Atrapa a un ladrón.

El galán reconoció que durante su juventud, estas escenas eran algo que disfrutaba. "Imaginate que uno se hace actor porque tiene la vocación y la expresión artística y demás, pero cuando uno se hace actor y galán tan joven, entre otras cosas es para poder hacer eso", dijo sin poder parar de reír. "Mirá si llegás justo a la escena y te dicen 'bueno, correte que viene tu doble'. Sería un fracaso. Con los pibes de la esquina perderías todo tipo de credibilidad", acotó.

"Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté, hay dobles. He hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo. No soy ese actor que decís 'mirá que machazo', no me siento cómodo ahí", dijo el papá de Rufina, la niña que tuvo con la China Suárez.

Fuente: La Nación