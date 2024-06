Tras conocerse que el presidente Javier Milei aseguró que “estamos derrotando la inflación” y celebró que el índice de precios al consumidor de alimentos y bebidas durante la última semana fue del 0 por ciento, un logro que “no se conseguía hacía 30 años” en Argentina, un economista sanjuanino explicó este fenómeno.

Mariano Cáceres dialogó con DIARIO HUARPE e indicó: “El tema de la inflación 0 es el cálculo de una consultora que es Econométrica y se refiere, exclusivamente, a alimentos y bebidas. En esto tenemos que considerar que el índice de inflación está ponderado por alimentos y bebidas, pero también hay servicios, tarifas, educación, transporte, etc. Es positivo que no haya subido, pero esto no nos va a indicar que sea muy bajo el dato de junio, eso no se sabe, porque es solo uno de los componentes, habrá que ver sobre todo el tema del impacto de tarifas, y sobre todo también el dólar a ver si algo empieza a moverse”.

Luego, el especialista, explicó que “hay que tener en cuenta dos cosas. Por un lado, venía muy arriba en términos de la inflación en general, es decir, el dato era bastante alto en términos interanuales por lo cual se frenó un poco y, por otro lado, está la caída del consumo. Es un tema para festejar, puede ser, pero no saliste campeón del mundo, ganaste un partido”.

Cada día alcanza menos

En abril el Salario Mínimo Vital y Móvil se estableció en $221.052, monto que alcanzó para adquirir solo el 64,7% de la Canasta Básica Alimentaria, parámetro de indigencia, y que representó nada más que el 30% de la Canasta Total, que establece la línea de pobreza.

Además, durante todo el mes de abril estuvo vigente el SMVM de marzo 2024, que fue de $202.800. Recién el 2 de mayo pasado el Consejo del Salario oficializó el monto de abril de manera retroactiva, con un incremento del 9% intermensual.

La Canasta Básica Alimentaria de abril que midió el INEDEP para un hogar de cuatro integrantes, tuvo un costo de $341.318. Esta cifra supera por $120.266 al monto del SMVM para ese mismo mes ($221.052).

En tanto que la Canasta Básica Total, que además de los alimentos indispensables para no desnutrirse contempla otros gastos esenciales, llegó a $737.246,6 en el mismo periodo. Son $516.194,6 más que lo establecido por el Gobierno nacional para el salario mínimo.