Tras conocer el informe de Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que la inflación de mayo bajó a 4,2%, la cifra más baja desde enero del 2022. Sin embargo, reveló que para ese mismo mes, una familia necesitó $851.351 para no ser pobre. Lo que registró un aumento del 2,8% respecto a abril.

En tanto, la canasta básica alimentaria (CBA) subió un 3,7% y una familia de cuatro integrantes necesitó $ 386.978 para no ser indigente. En los últimos 12 meses, la canasta básica total (CBT) subió un 290,7% y en lo que va del año incrementó un 71,7%.

La CBT para un adulto equivalente (la unidad sobre la que se calculan las necesidades familiares) fue de $275.518, mientras que la CBA para esa misma unidad llegó a $125.235. Si se proyecta a un entorno familiar, un grupo de tres personas necesitó $308.079 para no ser indigente y $677.774 para no ser pobre; un hogar de cuatro precisó $386.978 para cubrir la CBA y $851.351 para la CBT; y una familia de cinco integrantes requirió $407.015 para no caer en la indigencia y $895.434 para ubicarse por encima de la línea de pobreza.

El dato sobre las canastas básicas se conoció este jueves 13 de junio a la par del informe sobre el índice de inflación de mayo, que llegó al 4,2%. En tanto la variación interanual se ubicó en 276,4% y la inflación acumulada en 2024 alcanza el 71,9%.

La canasta básica total, además de alimentos, incluye varios puntos del gasto de los hogares, como indumentaria, salud, transporte o educación, lo que determina la línea de pobreza. Por su parte, la canasta básica alimentaria se limita a relevar bienes de primera necesidad y establece la línea de indigencia.