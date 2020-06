Educación define qué pasará con la Promesa a la Bandera en plena cuarentena

Este sábado 20 de Junio se conmemora una vez más el Día de la Bandera Argentina. Esta vez el festejo no tendrá a los chicos de 4º grado haciendo su Promesa de Lealtad, por eso desde el ministerio de Educación ya están analizando diferentes alternativas para poder conmemorar esta fecha.

Fuentes ministeriales aseguran que desde la cartera educativa "han recibido solicitudes y sugerencias" con respecto a este festejo, pero aún no hay una resolución tomada.

La principal duda es determinar qué pasará con los miles de chicos de 4º grado de todas las escuelas de la provincia que para esa fecha deberían protagonizar su tradicional Promesa de Lealtad con desfile escolar incluido.

A todo esto se suma que el de este año debía ser un acto especial. Es que se conmemoran los 200 años desde el fallecimiento del General Manuel Belgrano, el creador de la enseña patria.

En todo el país estaba previsto una serie de actos y conmemoraciones. El epicentro de todas estas actividades iba a ser la ciudad de Rosario en Santa Fe en donde la Bandera Argentina flameó por primera vez.

En esta ciudad están pensando en una serie de actividades que comenzarían el 19, aprovechando que los chicos están en casa para que dibujen, muestren la experiencia familiar y suban fotos y videos a una plataforma online, pintar frases y figuras de Manuel Belgrano en los muros de los barrios y colgar banderas. Para el 20 se piensa en una jura ciudadana desde los balcones, con cuenta regresiva y transmisión de los canales de aire de la ciudad.

La carta que recibió Alberto Fernández

El presidente Alberto Fernández recibió una carta de Celina Uribe, una nena neuquina de 9 años que va al cuarto grado de una escuela de Plottier y le escribió al presidente para que dejara que el próximo 20 de junio los chicos que tienen que hacer la jura a la Bandera puedan ir a sus colegios a hacerla.

"Este año me toca prometer la bandera el día 20 de junio, pero con este problema del virus me parece que no vamos a poder hacerlo. ¿Usted le puede puede preguntar a los médicos si ese día podemos ir a la escuela? Solo los de cuarto grado, yo con mi familia, también los profes y la directora. ¿Qué le parece la idea?", le propuso la niña al presidente en el texto escrito de su puño y letra.

"¡Qué linda carta me escribiste y qué linda idea tuviste! –la felicitó el jefe de Estado a través de Twitter–. Es muy importante jurarle lealtad a nuestra bandera. Así que voy a tomar tu idea y la voy a hablar con los médicos y los gobernadores a ver si podemos hacerlo”.