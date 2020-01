EEUU sancionó a 13 ex militares salvadoreños por el asesinato de ocho personas en 1989

Estados Unidos sancionó hoy a 13 ex militares salvadoreños por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas -cinco españoles y uno del país centroamericano- y dos mujeres durante la guerra civil que sacudió El Salvador entre 1980 y 1992.



El secretario de Estado, Mike Pompeo, detalló en un comunicado que la sanción, que consiste en la prohibición de ingreso a Estados Unidos de los ex militares y los miembros de su familia, "se debe a su participación en violaciones graves de derechos humanos en el Salvador relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales" ocurridos en el campus de la Universidad Centromericana José Simeón Cañas (UCA).



"Estados Unidos condena todas las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar desde ambos lados de la brutal guerra civil en El Salvador, incluidos los cometidos por los partidos gubernamentales y no gubernamentales", puntualizó Pompeo en la nota, citado por la agencia de noticias EFE.



Además, detalló que el gobierno estadounidense apoya la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en El Salvador.



"Valoramos nuestra relación de trabajo permanente con las Fuerzas Armadas de El Salvador, pero continuaremos usando todas las herramientas disponibles y autoridades, según proceda, para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y abusos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los cometió", agregó.



La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva insurgente registrada durante la guerra civil salvadoreña, un comando de soldados de elite ejecutó a los religiosos, en lo que ha sido considerado un crimen de lesa humanidad.



Los jesuitas asesinados fueron los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López. También fueron ejecutadas la trabajadora de la UCA Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos.



Ellacuría, entonces rector de la UCA, denunció las condiciones de explotación y de miseria de la mayoría campesina del país.