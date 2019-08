El abogado del radiólogo de Jáchal desmintió las acusaciones de acoso

Después de que un grupo de mujeres asegurara en redes sociales que un radiólogo del hospital San Roque de Jáchal cometió actos que podrán considerarse como acoso, el abogado del profesional de la salud desmintió las acusaciones y aseguró que se trata de una queja sin fundamentos.

La acusación en cuestión fue presentada por el grupo Aquelarre Organizadx y Consciente que se reunieron con David González, el director del hospital San Roque.

Tras el encuentro las representantes de este colectivo de mujeres publicaron un mensaje en las redes en el que contaron que “estamos al tanto de las situaciones vividas de acoso sexual por mujeres del departamento dentro del nosocomio por parte de un profesional de su equipo”.

El abogado Jorge Videla explicó que su representado, el radiólogo de apellido Costella, no ha cometido ningún tipo de acoso contra las pacientes del nosocomio.

“Literalmente, no sabemos quiénes son las personas que integran esta agrupación. Según mis primeras averiguaciones no tienen personería de ningún tipo y no han hecho ninguna denuncia formal por lo que ellas aseguran que es acoso”, aseguró el letrado.

Videla agregó que su representado se puso a disposición de las autoridades del nosocomio para que investiguen su accionar. El abogado explicó que tras una acusación de este tipo hay tres posibles consecuencias.

Es que por un lado, está la cuestión legal que se deberá dirimir ante la Justicia. Además está el tema administrativo que se deberá resolver dentro de la esfera del hospital.

En tercer lugar al abogado aseguró que esta acusación tiene consecuencias a nivel personal, que afecta a la familia del profesional. Videla aseguró que el radiólogo tiene pareja e hijos que se han visto afectados por la denuncia.

Ante el daño sufrido, el letrado no descartó que su representado hasta pueda llegar a demandar a las personas que, según él, lo han acusado sin fundamentos.

Denuncia anterior

Videla reconoció que el radiólogo ya tiene una denuncia del año 2017 por un presunto acoso. El letrado explicó que el profesional “no acosó” a la denunciante.

“Cuando la mujer salió del consultorio, fue a hablar con un guardia de seguridad, mi representado vio que ella tenía algún tipo de queja y fue el mismo quien fue a la Policía a exponer lo que pasó”, aseguró el abogado.

Videla agregó que luego la mujer fue ante la Justicia y relató una presunta situación de acoso, “ella dio su versión, pero recién un año después fue a ratificar la denuncia”, aseguró el abogado quien concluyó diciendo que la Justicia aún no resuelve esta cuestión.