El acuerdo del FMI podría presentarse después del 1 marzo y en la Casa Rosada hay especulación

El plan de refinanciación de la deuda con el FMI (Fondo Monetario Internacional) podría extenderse más allá de la asamblea legislativa. Así lo informaron medios nacionales de altas fuentes en la Casa Rosada. Según el cable, el ministro de economía Martín Guzmán no llegaría a presentar el documento el próximo martes 1 de marzo, donde el presidente Alberto Fernández brindará un discurso en la inauguración de sesiones ordinarias.

Por estas horas, y en negociaciones contrarreloj, las negociaciones se ciernen sobre los subsidios y el aumento de las tarifas de los servicios públicos. Según informaron desde los pasillos de la Rosada, Guzmán y Fernández aceptaron no acordar un incremento del 60% como lo había recomendado el fondo, sino un 35% por debajo del índice de inflación.

Un halo de desconfianza interno envuelve a Martín Guzmán desde el desacuerdo con La Cámpora y Máximo Kirchner, con quien, se dijo tras las puertas de la casa de gobierno, no mantiene dialogo con el ministro. El hijo del expresidente Néstor Kirchner renunció a su banca en la Cámara baja tras la negociación de Fernández (y Guzmán) con el Fondo.

Mientras en la rosada se juega minuto a minuto con Washington para intentar presentar el plan, desde la presidencia de Fernández señalan que este se podría haber consensuado antes pero que desde el kirchnerismo le bajaron el pulgar por el calendario electoral. A pesar de la búsqueda del bloque kirchnerista para que el actual ministro de un paso al costado, Guzmán insiste con quedarse los cuatro años en el ministerio.

Mientras Cristina Kirchner se guarda al silencio tras el acuerdo y la renuncia de Máximo, se sabe que habla las palabras justas y necesarias con Guzmán. Silencio que termina por desconcertar al gobierno nacional. Sin embargo, la relación con Sergio Massa, señalado como uno de los nombres que aseguraron al continuidad de Guzmán, es distinta por su papel en las negociaciones con Washington el verano pasado.

Con Axel Kiciloff no logra encontrarse. Según el cable, el ex ministro de economía de Cristina Kirchner y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, habría filtrado un borrador del acuerdo que obligó a Fernández y Guzmán a instalar la idea de que el plan no incluye una reforma previsional. A día de hoy, Kiciloff sigue siendo el consultor económico de Cristina Kirchner.