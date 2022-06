El adolescente drogado en la escuela de Rawson no quiere volver al aula

Un adolescente de 14 años fue drogado en una escuela en Rawson. Su madre comentó a DIARIO HUARPE que el episodio dejó secuelas y que considera cambiarlo de institución. El hecho sucedió el pasado lunes después de las 15 horas en la escuela Pablo Ramella. Allí el adolescente recibió una botella que contenía, entre otras cosas, anfetaminas.

La madre y la tía de la víctima fueron notificadas de que el adolescente estaba descompensado.

“Cuando lo ví en el curso me di cuenta que no era él, estaba ido, se le iba la cabeza para atrás. Prácticamente como dopado”, relató la madre a DIARIO HUARPE.

Según el testimonio de la tía, unos compañeros le sirvieron agua saborizada, que es lo que le contó el chico, y después de eso empezó a sentirse mal. La tía además comentó que una prima se acercó al chico y este les pedía caramelos porque sentía que tenía la garganta seca.

Luego el chico fue trasladado en ambulancia. En el hospital lo llevaron, le hicieron lavaje de estómago, le pusieron suero. En el lugar se detectó que tenía benzodiazepinas, opiáceos y anfetaminas, que son sedantes y estimulantes.

“Hoy por hoy está con miedo, no quiere salir afuera ni venir al establecimiento. Me dice mamá no quiero ir, me siento mal. Ahora tengo que buscarle ayuda psicológica y ya fue derivado”, cerró la madre.