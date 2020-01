El ajedrez, la gran pasión del nuevo director técnico de Barcelona

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Enrique "Quique" Setién, flamante director técnico del Barcelona, se declara un gran seguidor del ajedrez, disciplina que aprendió desde muy pequeño, cultivó durante muchos años y aplicó para el desarrollo de su metodología futbolística.



"Para el fútbol, el ajedrez me aportó pausa, capacidad de análisis, control sobre las emociones, y dominar los impulsos", admite el entrenador de 61 años, nacido en la ciudad de Santander, que firmó contrato hasta junio de 2022 luego de la destitución de Ernesto "Txingurri" Valverde.



"Muchas veces prefiero ponerme a jugar al ajedrez, antes que ver fútbol", agrega el DT cantabro sobre su pasión de tablero y piezas.



Consultado por un paralelismo entre el astro argentino Lionel Messi y su eventual rol en el juego de estrategia, Setién trazó: "Sería como la pieza mas valiosa del tablero, como lo es la dama, la pieza que tiene los movimientos más completos y que lo hace todo bien".



El nuevo entrenador de Barcelona admite que "no todo es fútbol en la vida" y que el ajedrez lo seduce porque lo abstrae. "Es un juego que me parece apasionante, nunca lo vas a poder controlar. Siempre hay alguien que te va a ganar. Hay mucha profundidad en el ajedrez", reconoce.



"Hay similitudes entre fútbol y ajedrez, en el tablero debes dominar siempre el centro, y en el fútbol también tienes que controlar el centro del campo para controlar la situación y tener más posibilidades de ganar el partido. Hay otros vínculos que ya se trabajan, incluso con niños. La anticipación que existe en el ajedrez para pensar en las siguientes jugadas se puede acoplar al fútbol, anticiparse para evitar que el otro lleve la iniciativa", compara.



"Me gusta el orden, es fundamental. Juego desde niño y la conexión es similar, las piezas se protegen y se conectan para atacar, y para defender. Una buena partida de ajedrez ante un rival de tu nivel es apasionante", asegura.



El nuevo conductor futbolístico del Barcelona siguió torneos internacionales de la disciplina, y ha disputado algunas simultáneas con los ex campeones mundiales Gary Kasparov y Anatoli Kárpov. También ha escrito artículos referidos al juego y su historia,como "Qué fue de nosotros tras Reikiavik" en el periódico El Mundo, referido al famoso match por el campeonato mundial entre el legendario estadounidense Robert 'Bobby' Fischer. y el ruso Boris Spassky.



Su última experiencia como DT fue dirigiendo al Real Betis (2017-2019). Allí consiguió buenos resultados y dejó una gran imagen para los hinchas del club, y logró clasificarlo para la Europa League tras obtener el sexto puesto en la Liga.



Su currículum lo completan el Racing de Santander, Ejido, Logroñés, Lugo, Las Palmas, y la selección de Guinea Ecuatorial.



Esta será su primera vez en un equipo grande de España. Asume en un Barca que está puntero, junto al Real Madrid y clasificado a los octavos de final de la Champions League, instancia en la que se enfrentará con Napoli de Italia entre febrero y marzo próximo.