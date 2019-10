El amor es más fuerte, Lizi se habría reconciliado con su novio

“No quiero lastimar a quien quiero. El tiempo es el mejor remedio. Besos y gracias por tanto cariño”, estas fueron las palabras con las que en su cuenta de Instagram, Lizy Tagliani anunciaba su separación de Leo Alturria, a quien había presentado públicamente en el programa de Susana Giménez.

Sin embargo al tiempo comentó: “Acá estoy para ver a mi adorada Florencia. Vine con Leo, hice un quilombo todo el día. Me peleé me arreglé, todo, pero acá estoy firme”.

Aunque no dio más detalles de lo ocurrido con Alturria ayer por la tarde, tras haber hecho pública su separación: cuándo se encontraron, qué charlaron y por qué decidieron volver a estar juntos. Este mediodía en una nueva emisión de su programa en Telefe, Tagliani hablará y contará su versión de los hechos y Alturria la acompañaría.

MIRÁ TAMBIÉN Liza Tagliani rompió con su novio rugbier 48 horas después de presentarlo

“Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer a un pibe solo porque está bueno y es más joven. Es horrible que se digan todas esas cosas”, así anunciaba con tristeza su separación del rugbier cordobés.

“Le dije a Leo que no quería seguir con esta situación. Él no tiene que estar soportando todas las cosas que se dicen, ni yo me lo merezco. Tampoco tenemos tres pibes y una casa. Por eso le dije: ‘Seamos amigos, hablemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación, pero no demos a entender más cosas porque me hace mal, no quiero, me hace sufrir’”, continuó diciendo la conductora.

Respecto al perfil mediático de él, agregó: “Yo hablo de más, cuento, a mí me gusta que esté en los medios, no tiene nada de malo si se convierte en famoso. A mí no me molesta mostrarlo. ¿Qué me va a sacar? Con que me dé felicidad es suficiente". No me gustan los malos comentarios, me hacen pésimo. Me lastima mucho, no me gusta que me digan esas cosas, no puedo seguir”.