El argentino afectado por coronavirus en el crucero está "bien tratado", dijo González García

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Un pasajero del crucero Diamond Princess es el primer argentino y latinoamericano contagiado por coronavirus y fue trasladado a un hospital de Japón, donde es "tratado bien, siguiendo el protocolo" de asistencia médica, afirmó hoy el ministro de Salud, Ginés González García.



El funcionario explicó que “se trata de un adulto mayor que viajaba en un crucero en el que habían subido muchos ciudadanos chinos provenientes de Wuhan", donde se originó el virus y es el epicentro de la epidemia.



Según las fuentes de la Cancillería, "la sección consular de la embajada mantuvo contacto con su hija en la Argentina y visitó el hospital donde fue trasladado; allí tomó contacto con los médicos y se puso a disposición ante cualquier necesidad particular del paciente argentino".



Ayer, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón informaron la presencia de ocho pasajeros argentinos a bordo del Diamond Princess, que está varado en el puerto de Yokohama, donde los 3.711 ocupantes (2.666 viajeros y 1.045 tripulantes) deben cumplir una cuarentena de 14 días, que se inició el 5 de febrero y se completará el 19.



"A los pasajeros argentinos que se mantienen en el barco se les ha hecho llegar el contacto de la embajada para que se comuniquen si así lo requieren", agregó Cancillería.



Las autoridades argentinas de la embajada y de la sección consular "mantienen comunicación constante con las autoridades de Japón para conocer todas las novedades respecto de los compatriotas afectados por la situación".



La esposa del argentino, uno de los 61 infectados por coronavirus a bordo del crucero, sigue a bordo junto a otros seis compatriotas, que deben mantenerse en sus cabinas y tomarse la fiebre varias veces al día durante la cuarentena, que concluirá el 19 de febrero en el puerto japonés de Yokohama.



Si bien “no sabemos si va a venir acá ni su estado clínico, estamos tranquilos, porque está internado, lo están tratando bien, siguiendo el protocolo. Y una vez que le den el alta no tiene posibilidades de contagio", agregó el ministro González García tras un reunión de coordinación interministerial realizada en la Casa de Gobierno.



En el encuentro, que encabezó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se coordinó la acción de los distintos ministerios con respecto de la epidemia, y se analizaron los detalles de la acciones de prevención.



“Hasta ahora el sistema ha respondido muy bien”, puntualizó el ministro y destacó que “en la reunión coordinamos desde la información de los aeropuertos hasta un sistema de referencia donde cada Ministerio designa un referente” para llevar el cuadro de situación.



“El Presidente está informado de todo, pero no hay ninguna circunstancia importante Queremos llevar tranquilidad a la gente, porque hay mucho bombardeo mediático, pero tenemos todas las medidas perfectas por si la situación lo requiere”, enfatizó.



Sostuvo que “la situación de la Argentina es mejor a la de otros países porque estamos muy lejos, no hay vuelos directos y estamos en verano, que es cuando este tipo de virus funciona menos”.



Participaron, además, del encuentro los ministros de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; de Agricultura, Luis Basterra; de Trabajo, Claudio Moroni, la secretaria de Salud, Carla Bisotti y autoridades de la cancillería y otras jurisdicciones.



Hay 31.264 infectados por el coronavirus en China, de las cuales 3.204 son casos nuevos y 482 están condiciones graves, mientras las muertes aumentaron a 638, 73 contadas desde ayer.



Hubei, epicentro del brote, tiene 618 víctimas y hay 1.753 pacientes que fueron curados, informó la agencia italiana ANSA.



Además, afirmó que los murciélagos de la especie Rhinolophus Affinis, muy común en China y el sureste asiático, se han vuelto los principales sospechosos del origen del coronavirus, debido a un análisis comparativo del genoma del virus, hecho en Italia y publicado en el Journal of Medical Virology.



"El domingo pasado descargamos los seis genomas de coronavirus contenido en las bases de datos Gisaid y Genbank y buscamos secuencias similares en bases a datos públicos", dijo el coordinador de la investigación, el experto en bioinformática Federico Giorgi, del Departamento de Farmacia y Biotecnología de Universidad de Bologna.