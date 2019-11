El argentino Comizzo no seguirá como director técnico de Universitario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El entrenador argentino Angel David Comizzo, quien fuera arquero de River Plate, no llegó a un acuerdo con la directiva de Universitario, de Perú y no continuará en cargo, señala hoy la prensa peruana.



Tanto Comizzo como los dirigentes de Universitario tenían deseos de prorrogar el contrato para el próximo año, pero las negociaciones no llegaron a buen término, informó EFE.



Comizzo, que fue campeón nacional con Universitario en 2013, asumió la conducción del equipo a mitad de año y lo llevó a terminar segundo en el torneo Clausura, con posibilidades de ganarlo hasta la última jornada.



Además, el ex jugador de Talleres y Banfield, se quedó a un paso de meterse en las semifinales de la liga peruana que se disputarán en las próximas semanas.



El argentino deja a Universitario con un registro de 22 partidos dirigidos en esta segunda etapa, con 11 victorias, 8 empates y 3 derrotas.