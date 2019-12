El argentino Delía sumó en la caída del Virtus Bologna

El interno argentino Marcos Delía acumuló 7 tantos en la derrota que su equipo, el líder Virtus Bologna, sufrió a manos del Sassari, por 91 a 77, en partido válido por la decimocuarta jornada de la Liga italiana de básquetbol (Legabasket) de Primera División.



El pivote, de 27 años, encestó 3-3 en dobles y 1-1 en libres en los 25 minutos que estuvo en cancha.



El ex jugador de Boca Juniors y Obras Basket le agregó a su actuación tres rebotes capturados, todos en la faz defensiva.



En Virtus Bologna, que sigue puntero pero ahora con registro 11-2, se destacó el base serbio Milos Teodosic (ex CSKA Moscú de Rusia), con una planilla de 22 puntos (3-8 en dobles, 4-11 en triples, 4-4 en libres), 10 asistencias y un rebote.



Por su lado, Olimpia Milano, sin Luis Scola, le ganó por 81-69 a Trentino, que tuvo en sus filas al porteño Andrés Forray.



En el equipo de Milan, que está tercero con un registro 10-4, no actuó Scola, quien fue autorizado a viajar a la Argentina para pasar las fiestas de Fin de Año, tras haber sido condecorado durante la semana con el premio Olimpia de Oro 2019, por su tarea en el Mundial de China.



El base Forray, por su parte, consiguió 3 puntos (0-1 en dobles, 1-1 en triples) y un rebote en 15 minutos para el quinteto perdedor.



Otros resultados: Cremona 93-Varese 72; Pistoia 91-Pesaro 79; Fortitudo Bologna 78-Brindisi 72.