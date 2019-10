El argentino Fernández participa del triunfo de Trieste por la liga italiana de básquetbol

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El argentino Juan Manuel Fernández cumplió esta tarde una aceptable actuación para Trieste, que le ganó por 76 a 74 a Brescia, en uno de los adelantos de la quinta jornada de la Liga Italiana de Básquetbol (Legabasket) de Primera División.



El base cordobés, de 29 años y oriundo de la ciudad de Río Tercero, ingresó como titular en el quinteto ganador y aportó 15 puntos (1-8 en dobles, 3-5 en triples, 4-4 en libres), 6 asistencias, 2 robos y un rebote en los 31 minutos que estuvo en cancha.



En Trieste se destacó el alero estadounidense DeQuanJones, responsable de 22 tantos y 4 rebotes en 29m.



En tanto los argentinos Ariel Filloy y Bruno Cerella exhibieron convincentes desempeños para el campeón vigente, Reyer Venezia, que fue superado porTreviso, por 90-79, en otro adelanto de la jornada.



El base cordobés Filloy (ex Atenas) acumuló 10 puntos (1-2 en dobles, 2-5 en triples, 2-2 en libres), dos recuperos y una asistencia en 21 minutos; mientras que el alero bahiense Cerella (ex Pueyrredón) anotó 6 unidades (2-5 en triples) y propició un robo en 5m.



Por último, el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket) no intervino en la victoria que su equipo, Virtus Bologna, logró como local sobre Varese, por 87-80.



Mañana Olimpia Milano, equipo que acaba de contratar al vigente ala pivote bonaerense Luis Scola (39 años y campeón olímpico en Atenas 2004), visitará al Vanoli Cremona, desde las 12 de la Argentina.



Los otros partidos son: Virtus Roma-Fortitudo Bologna; Cantú-Trentino (con Andrés Forray); Reggio Emilia-Pistoia y Brindisi-Pesaro.