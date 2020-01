El argentino Gigliotti le dio el triunfo al Toluca en el comienzo del Clausura mexicano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero argentino Emmanuel Gigliotti marcó el gol con el cual Toluca le ganó como visitante anoche al Morelia, por 1 a 0, en uno de los cotejos que se jugaron por la primera fecha del certamen Clausura de fútbol de México.



El partido se jugó en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón y el ex goleador de General Lamadrid, Argentinos Juniors, All Boys, San Lorenzo, Colón, Boca e Independiente hizo el gol a los 38 minutos, señaló SoccerWay.



En el restante cotejo de anoche, en el Estadio Calientes, Tijuana le ganó por 2 a 1 al Santos Laguna con goles del brasileño Camilo Sanvezzo, de tiro penal, y Mauro Laines, mientras que el brasileño Matheus Doria convirtió para la visita.



En Tijuana fue titular Leandro González Pirez (ex River, Estudiantes y Tigre) e ingresó en el segundo tiempo Miguel Angel Barbieri (ex Defensores, Racing y Rosario Central), mientras que en Santos Laguna jugó el delantero Julio César Furch (ex Olimpo, San Lorenzo, Arsenal y Belgrano).