El argentino Iglesias marca en la Super Liga de Grecia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El mediocampista argentino Matías Iglesias convirtió hoy un tanto para Asteras Trípolis, que igualó 1-1 con Lamia, en el partido que cerró la realización de la fecha 21 de la Super Liga de fútbol de Grecia.



El volante rosarino, de 34 años, estampó la paridad definitiva a los 46 minutos del segundo tiempo, mediante la ejecución de un tiro penal.



Iglesias, quien desde hace doce temporadas desarrolla su carrera en el fútbol griego, había entrado al campo de juego, al promediar el segundo tiempo, según registró un informe del sitio Soccerway



Asteras Trípolis, con 22 puntos, también tuvo en sus filas al mediocampista mendocino Juan Munafo, mientras que Franco Bellocq (ex Independiente y Arsenal) estuvo entre los suplentes.



El líder del certamen, PAOK Salónica (52 puntos), superó por 1-0 a Volos, que mostró como titular al delantero Fernando Joao (ex Estudiantes de Buenos Aires), mientras que el mediocampista Joaquín Torres (ex Newell's) entró en la segunda mitad.