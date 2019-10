El argentino Mauro Quiroga le dio el triunfo al Necaxa en México

El delantero argentino Mauro Quiroga anotó los dos goles que le permitieron al Necaxa imponerse esta madrugada como visitante sobre el Atlas por 2-0, triunfo que le permitió alcanzar el primer puesto de la Liga de México de primera división.



Quiroga, nacido en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y ex jugador de San Martín de Tucumán y Argentinos Juniors, entre otros clubes, anotó dos goles que le permitieron estirar a 11 su cosecha personal y ser el máximo goleador en México, y además su equipo, el Necaxa, llegó a los 28 puntos, uno más que el Santos Laguna, consignó la Agencia EFE.



En el líder, jugaron además los argentinos Fernando Meza (ex San Lorenzo) y Rodrigo Noya (ex divisiones inferiores de San Lorenzo), mientras que para el Atlas (21), dirigido por Leandro Cufré, lo hicieron Hugo Nervo (ex Arsenal y Huracán) y Javier Correa (ex Instituto de Córdoba, Godoy Cruz de Mendoza y Colón de Santa Fe).



En otro partido jugado esta madrugada, el Tijuana (21) se impuso sobre el Veracruz (4) por 2-0 con goles argentinos de Leonel Miranda (ex Independiente y Defensa y Justicia) y Ariel Nahuelpan (ex Nueva Chicago y Tigre).



En el vencedor jugó además el argentino Julián Velázquez (ex Independiente), mientras que para el Veracruz, que lleva una racha negativa de 41 partidos sin ganar, lo hicieron sus compatriotas Gabriel Peñalba (ex Argentinos Juniors, Tigre y Estudiantes de La Plata), Gaspar Iñiguez (ex Argentinos Juniors) y Daniel "Keko" Villalva (ex River y Argentinos Juniors).



La fecha continuará esta tarde con los partidos Querétaro-Pumas; América-Puebla; León-Atlético San Luis y Tigres-Cruz Azul.



Mañana completarán Juárez-Guadalajara y Toluca-Pachuca.



Los ocho primeros equipos de la tabla general clasificarán a la serie de playoffs en la que se definirá al campeón.