El argentino Pisano convirtió para América de Cali en el inicio del Apertura colombiano

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El mediocampista argentino Matías Pisano anotó anoche un gol para América de Cali, que derrotó por 3-1 a Alianza Petrolera, por la jornada inaugural del torneo Apertura del fútbol de Colombia.



El ex volante de Chacarita Juniors, Independiente y Aldosivi de Mar del Plata, entre otras instituciones, abrió la cuenta a los 8 minutos de la primera etapa.



Los otros dos goles del elenco ganador fueron obra del atacante Michael Rangel, mientras que el descuento de la escuadra de Barrancabermeja lo logró César Arias.



En Barranquilla, en tanto, el local Junior superó por 2-0 a La Equidad, con anotaciones convertidas por los delanteros Miguel Borja (ex Olimpo de Bahía Blanca) y Teófilo Gutiérrez (ex River Plate, Racing y Rosario Central).



En la tarde del sábado, Deportivo Cali, con un penal anotado por el mediocampista argentino Agustín Palavecino (ex Platense), doblegó por 2-0 y como visitante al Bucaramanga.



Además, Rionegro 2-Jaguares de Córdoba 0; Once Caldas 0-Santa Fe 0; Envigado 1-Boyacá Chicó 0.



Hoy, a partir de las 19.20 argentina, Atlético Nacional de Medellín, que tiene en sus filas a los argentinos Diego Braghieri (ex Arsenal) y Alberto Costa (ex San Lorenzo), recibirá a Deportivo Pereira, el equipo que conduce Néstor Craviotto.