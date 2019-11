El argentino Vernice se clasificó por la modalidad K1 1000 a los Juegos Olímpicos de Tokio

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Federación Internacional de Canoas (ICF) resolvió hoy hacer oficial la clasificación del equipo argentino en la modalidad K1 1000 a los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se llevarán a cabo entre el 24 de julio y el 9 de agosto venidero.



De esta manera, el palista oriundo de Olavarría, Agustín Vernice, quedó perfilado para ocupar esa plaza, según el mismo lo explicó: “Cuando un deportista clasifica en más de una prueba le da lugar al que está detrás”.



“El checo Josef Dostal se clasificó en K1 y K2 y pasó al sexto Aleh Yurenia (Rusia). Después, Japón tenía una plaza por ser anfitrión siempre y cuando no clasificara ningún otro bote”, continuó el deportista representante del club Estudiantes, de su ciudad natal.



“Lo logró en el K4 por lo que liberó otro lugar que fue para el francés Etienne Hubert, que había clasificado en K2 y lo llevó al octavo que es español”, dijo Vernice.



“Y como España ya tiene el cupo máximo de atletas permitidos, la plaza me corresponde a mí”, agregó el kayakista bonaerense.



Vernice concluyó en la novena posición en el Mundial de Canotaje desarrollado en Szeged (Hungría), celebrado en agosto pasado.



El olavarriense fue el primer argentino en la historia en consagrarse campeón mundial Sub 23 en K1 1000 (2017) y ganó dos medallas de oro en los últimos Juegos Panamericanos Lima 2019: en K1 1000 y en K2 1000, junto a Manuel Lascano.