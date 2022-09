El ataque contra Cristina "es un acto repudiable"

El hecho ocurrido y que tiene a la Vicepresidenta como damnificada, es un acto repudiable desde todo punto de vista. Nada lo justifica.

Si bien es prematuro afirmarlo con certeza, pero según parece es un acto individual de un fanático, que debe ser condenado por la Justicia.

De ahí en más, los actings convocados y materializados, la verdad que molestan a la mayoría de los argentinos que trabajan y producen.

Decretar feriado es un acto de irresponsabilidad. No puede detenerse el país. No es criterio economicista, aunque se aumentan los costos para los empleadores de manera considerable y en plena crisis; sino que también son niños que pierden un día más de clase en esta carrera, que estamos perdiendo contra la ignorancia, son miles de personas que se quedan sin ser atendidas por el servicio de salud, son otros miles de personas que pierden su acceso a la justicia. Eso no es economicista, es realidad pragmática, es lo que actualmente estamos viviendo los argentinos.

Los dirigentes políticos, con este poder de decisión, deben ser ampliamente responsables. Deben saber que no son el “ombligo” del mundo, y que sus resoluciones provocan estados perjudiciales para muchos, como ocurre con este.

Convocar a una movilización y marcha es seguir alimentando fanatismos y provocando acciones que llevan a la violencia.

Debemos caminar hacia la Paz, y el punto inicial debieran ser palabras parecidas a estas: “Por mi seguridad, por la seguridad de todos, les pido vayan a sus casas y dejemos que la justicia actúe. Yo me seguiré defendiendo en los ámbitos que corresponde a un Estado Republicano”. Eso debiera decir CFK y allí comenzaría la paz si es lo que realmente pretende.

El oficialismo estaría por convocar a una Sesión Especial en el congreso para Repudiar lo ocurrido. La verdad, es que viven en una nube artificial. Diputados solo ha sesionado un par veces por irresponsabilidad oficialista y una especial convocada por la oposición; cuando la Argentina necesita movilidad, agilidad, responsabilidad, consenso, diálogo, acuerdo; todo pensado para salir rápidamente de la crisis que vivimos. Nada de eso ocurre, y que se convoque a una sesión especial para repudio, me obliga a condenar esa actitud que no es más que un acting que resta a la credibilidad al menos.

Busquemos la Paz, pero no lo hagamos de esta manera que estamos provocando lo contrario.