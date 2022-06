El autor del cuento de la polémica habló con Trincado y cuestionó a los papás

Hernán Casciari, autor del cuento que generó polémica en el ámbito de la escuela Normal Sarmiento, llamó a la ministra de Educación de San Juan, Cecilia Trincado, para interceder por el docente que está siendo investigado. El autor pidió que no se sancione al educador y tildó de "pelotudos" a los padres que se quejaron por la lectura que se compartió entre los chicos de segundo año.

Casciari mantuvo un contacto telefónico que se extendió por 6:40 minutos que fue publicado en el sitio orsai.org. El diálogo fluye cordial, pero con algunos cuestionamientos por parte del escritor, quien pidió en todo momento que no se sancione al docente Juan Nicolás Esquibel quien, por el momento, fue apartado de sus funciones.

En la presentación del audio, Casciari explica que "el Ministerio de Educación de San Juan evalúa suspender a un profesor por leerle a sus alumnos un cuento que, en su versión original, contiene las palabras poronga, culo y tetas".

El autor del cuento, que lleva por nombre "Canelones" comenzó el contacto explicándole a Trincado que la llamaba para saber sobre la "situación del profesor que está en problemas por haber leído un cuento".

Ante esta pregunta, Trincado aseguró que no quería adelantar ningún juicio de valor, ya que no había tenido en su mano los elementos de prueba en este tema.

"No quiero apresurarme al respecto", aseguró Trincado, quien aclaró de inmediato que sabe que la Justicia está investigando este tema de oficio, aunque aclaró que esto corre de forma paralela a la cartera que ella administra. Igualmente, remarcó que la intervención de la Justicia es algo que vio en los medios nada más

Después de que Trincado manifestó desconocimiento, Casciari la cuestionó y le dijo que ni ella ni la rectora de la Normal, que se llama Marcela Herrera, conocen el texto, a lo que la ministra aseguró que si ha leído el cuento, pero que lo que no conocía eran los detalles de la situación en general. "No sé cómo ha resultado la reunión con los padres hoy, bueno, esto está en proceso", aseguró la funcionaria.

Casciari volvió a cuestionar a la ministra al decirle que el docente lo único que hizo fue leer un cuento, Trincado evitó emitir juicio sobre la pertinencia de darle este contenido a los alumnos.

Igualmente, la docente aclaró que "hay cuestiones que tienen que ver con el texto, cuestiones con el cotexto y con el contexto, entonces por ahí hay que ver esto. Ese cuento puede servir muchísimo para muchos análisis desde como termina, la perversidad que puede hacer con un simple juego tiene muchos análisis desde lo ético y moral que podrían ser muy interesantes trabajarlo con los alumnos, también sé que el profesor dijo que él no había entregado todo el cuento", aseguró Trincado quien dijo que el docente habría sacado las palabras de contenido sexual.

Ante esta afirmación, el autor remarcó que "es imposible que haya leído el cuento completo porque es larguísimo, leyó una versión mía acotada del cuento. Ese cuento tiene versiones para televisión, para cine, estamos haciendo una película con ese cuento con Darío Barassi que es sanjuanino", relató.

El autor agregó que lo que pasó fue que los alumnos recibieron en clase un extracto del cuento y luego ellos fueron a internet a buscar la obra y allí habrían leído las palabras consideradas ofensivas. El autor destacó que se debería premiar la labor del docente que logró incentivar la afición por la lectura y no sancionarlo.

Ante esta observación, Trincado opinó sobre el docente que como se trata de una persona joven "debe tener buena relación y buena charla como buen profesor de teatro", aseguró la funcionaria.

Casciari respondió preguntando si el educador merecía una suspensión. Trincado aseguró "no sé si estamos a punto de suspenderlo, se lo ha relegado de la clase para ver la situación en su totalidad porque nosotros como ministerio tenemos que escuchar a los padres", aclaró la funcionaria.

Ya notoriamente molesto, Casciari opinó que "a los papás hay que educarlos y no hay que hacerles caso, en estas pelotudeces hay que educarlos", opinó el escritor y agregó que tanto Trincado como la rectora de la escuela saben que "no hay ningún problema con lo que pasó"

"Dejar que la prensa lapide a este chico porque un papá o una mamá ignorante no se da cuenta de que en la secundaria es perfecto que pase, eso no podemos seguir, o sea algo lo tiene que frenar y si no sos vos que sos la ministra de Educación quién lo va a hacer", le cuestionó Casciari a Trincado.

El autor agregó que ya habló con la rectora, ahora con la ministra de Educación, y no consiguió solución para la situación del profesor. La ministra, por su parte, dijo: "yo no digo que no pueda hacer nada, lo que digo es que yo estoy llegando a ponerme al tanto de la situación en directo, yo tengo que enterarme de que se ha hecho en la escuela con este docente y la situación que se ha planteado", aclaró que ella "quiere a sus docentes".

"Es un profesor que leyó un cuento en clase, lo hizo también que hizo que sus alumnos fueran a buscar más de eso en internet, ayudalo y dale una medallita", pidió el escritor.

Luego agregó que "por un papá pelotudo, vos lo sabés no lo tenés que investigar, eso está clarísimo, es una mamá o un papá que vio poronga culo y teta en el internet del chico en la casa, le saco captura de pantalla y se enteró la prensa y están haciendo todo este desastre, ayudalo", pidió Casciari.

La conversación terminó con una breve respuesta de Trincado, quien respondió "dejame que me enfoque en esta situación", concluyó.

