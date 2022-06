Canelones de Hernán Casciari, el cuento por el que suspendieron a un profesor

Este miércoles, el ministerio de Educación confirmó que un profesor de Teatro de la escuela Normal Superior Sarmiento fue suspendido y que podría ser echado tras mencionar un cuento del escritor Hernán Casciari. El hecho sucedió el pasado jueves, y los padres al ver el texto se reunieron para solicitar explicaciones, ya que según su juicio, el material tiene “escenas pornográficas” y "material indebido".

Pero, ¿cuál es el texto de la polémica? Se trata de “Canelones”, escrito originalmente en el blog Orsai. Este posee unas líneas que escandalizaron a los padres del curso.

Las líneas textuales son:

CHIRI: —Mmmm, no me digas así que me se ponen las tetas duras.

Este fragmento es una parte, pero el texto como conjunto habla de otras cosas.

En primer lugar, es la primera parte de una serie de textos que surgen de las anécdotas que escribe el escritor, que cuentan cómo una broma telefónica se les va de las manos.

El texto comienza contando qué son las bromas, por qué las hacía y su modus operandi. Entre las varias que relata está la de la cita de la polémica que incluye a dos varones adolescentes explorando su sexualidad. Pero es una pequeña parte, a medida que el texto avanza se convierte en algo que deja un gusto amargo.

El texto culmina con una madre esperando algo que nunca pasará.

Al sacarse de contexto, o solo tomar las citas del escándalo, el material parece una cosa que no es.

En segundo año del secundario, según los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP), de manera general y resumida, se centran en que los adolescentes accedan a la lectura, y obtengan competencias lectoras, que entiendan, que critique, que escriban.

Además, en esos años se ven temas como variaciones lingüísticas, el texto realista como género y las manifestaciones culturales. También el género policial, en el que se cometen crímenes como robos y asesinatos, pero esto no escandaliza.

Desde el Ministerio de Educación de San Juan, argumentaron que en secundario no existe la “libertad de cátedra” por lo que el docente se debe alinear con la currícula y como ese texto no aparece, nunca debería haber sido nombrado.

Respecto al prohibicionismo, el escrito pone en su cuento “El abuelo nazi”

Tuve un abuelo que me prohibió —justo en el inicio de mi rebeldía— la buena literatura. No la tele, no las drogas, ni el alcohol, ni hacerme socio de Independiente (dios libre guarde). Me prohibió los libros buenos, las historias inmortales.

Tuve esa enorme suerte de principiante. Y se lo tengo que agradecer a él. Porque en la infancia, y en la pre adolescencia, la pasión por las cosas solamente te entra por las puertas del no.