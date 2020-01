El balance de la primera quincena es positivo en Catamarca, con mucho turismo interno

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El movimiento turístico de la primera quincena de enero en Catamarca fue "positivo", con alta ocupación hotelera, en especial de turismo interno, según un balance difundido hoy por la Cámara de Turismo de la provincia (CTC).



La presidenta de la la entidada, Claudia Moreno, dijo a la prensa que la ocupación hotelera fue de casi 80% por ciento en algunos lugares de la provincia, que cuenta con 8.300 plazas en 235 establecimientos habilitados, entre hoteles, cabañas, hosterías y otros, según datos del Ministerio de Turismo y Cultura catamarqueño.



"El balance es positivo, uno la esperaba más difícil, hubo mucho turismo interno", sostuvo la directiva, en referencia al movimiento turístico durante la primera quincena de enero .



Moreno señaló que fue "una grata sorpresa, porque el catamarqueño ha consumido bastante de nuestros productos, con la satisfacción que en algunos destinos del interior como Antofagasta de la Sierra, El Rodeo, Las Juntas, La Puerta, inclusive Andalgalá y Belén, estuvieron trabajando de una forma excelente con una capacidad prácticamente del 80%, de repente hubo recambios y eso es positivo.



"Lo de Fiambalá también fue excelente", aseguró, aunque observó que en algunos casos "faltó organización" y un organigrama de festivales, para que estos no se superpongan.



La presidenta de la CTC también advirtió que Catamarca todavía no es una provincia turística y que hay que trabajar para que eso se concrete.



"Hay que ser sinceros si queremos realmente posicionarnos -dijo- primero y principal, sigo insistiendo, no somos una provincia turística. Estamos trabajando para serlo. ¿Por qué? Porque las provincias turísticas no duermen la siesta. El turista a la siesta sale, busca lugares, genera movimiento en toda la provincia".