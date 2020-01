El Bank of America ganó 2,5% menos en el 2019

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El grupo financiero estadounidense Bank of America (BoA) obtuvo US$ 27.430 millones de beneficio neto en 2019, 2,5% menos respecto del año anterior debido a la rebaja de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.



El segundo banco más grande de los Estados Unidos en activos ingresó un total anual de US$ 91.244 millones, unos 220 millones menos que el 2018, de los cuales aproximadamente la mitad correspondieron a los intereses netos, según publicó hoy EFE.



En cuanto a los resultados del cuarto trimestre, los más seguidos por Wall Street, el BoA ganó US$ 6.994 millones (4% menos interanual) y facturó US$ 22.349 millones (1% menos).



Al igual que en los resultados de JPMorgan Chase y Citigroup, el BoA registró un aumento de actividad en sus operaciones de mercado (7%).



Los resultados del Bank of America fueron difundidos antes de la apertura de la sesión en la Bolsa de Nueva York, y en las operaciones electrónicas previas su valor cedía 0,54%.