El Brent y el WTI cierran en alza en medio del optimismo por acuerdo EEUU-China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en marzo terminó hoy en el mercado de futuros de Londres en US$ 64,62, un 0,84 % más que al finalizar la sesión anterior, en tanto que el petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró con una suba del 1,2 % y se situó en US$ 58,52 el barril.



Los precios del petróleo fueron al alza después de que el optimismo se extendiese entre los inversores tras el acuerdo comercial de fase uno entre Estados Unidos y China, que hace prever que la demanda de energía crecerá durante este 2020, destacó EFE.



La rebaja de las tensiones entre ambas potencias mejora las expectativas sobre la evolución de la demanda desde China, el mayor importador mundial de crudo.



En ese contexto, el crudo del mar del Norte, de referencia en Argentina, concluyó la jornada en el International Exchange Futures de Londres con un incremento de US$0,54 respecto a la última negociación, cuando cerró en 64,08 dólares.



En tanto, al final de las operaciones a viva voz en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros de WTI para entrega en febrero sumaron 71 centavos de dólar respecto a la sesión previa del miércoles, y cerró así con una suba del 1,2% y se situó en US$ 58,52 el barril.