El café que lleva esperanza a gente de la calle y que espera en hospitales

Desde hace cuatro años cada noche de otoño y de invierno el grupo Café con Esperanza recorre la Terminal, el Hospital Rawson y las inmediaciones entregando café y tortitas a personas que están en situación de calle. También, a quienes están internados o esperan ser atendidos en el centro de salud. Cuando realizan el ofrecimiento, muchas veces son rechazados porque los sanjuaninos no pueden creen que sea gratis, tras varias aclaraciones por parte de los integrantes del grupo, aceptan la bebida que les calienta el alma.

La creadora de la entidad solidaria, que resultó finalista del concurso Sanjuanino Solidario que realiza DIARIO HUARPE, fue Jésica Canto quien hace algunos años pasó varias noches en hospitales debido a que sus tres hijos tienen epilepsia, fue ahí cuando vivió algunas necesidades en primera persona y se propuso ayudar a quienes lo necesiten. “Sé lo que es el necesitar un café o algo caliente y no tener los medios para hacerlo económicamente, prometí algún día poder ayudar y ya hace cuatro años que lo hacemos”, contó.

Esos fueron los comienzos de la entidad que le llevó esperanzas a muchos sanjuaninos, principalmente, a quienes están en situación de calle. En un principio iban de lunes a viernes a realizar sus habituales recorridos, no obstante, la situación económica complicó que ellos puedan seguir con este ritmo así que actualmente asisten dos o tres veces a la semana. “Todo sale de nuestro bolsillo y no nos alcanza, este año ha sido muy difícil poder llevarlo adelante”, admitió la creadora del grupo.

Pero el reparto de café y tortitas no es lo único que hacen, es que varias veces al año organizan cenas especiales en las inmediaciones de la Terminal para las personas que viven en la calle. Hasta la plaza que está sobre calle Avellaneda llevan parrilleros y todo lo necesario para poder realizar asados o chorizos y compartir con quienes más lo necesitan.

Si resultan ganadores del premio del concurso lo que harían sería comprar más termos para que una mayor cantidad de personas puedan recibir el café que ofrecen. Actualmente, son 120 litros de la bebida los que llevan los cuales los sirven a más de 550 sanjuaninos. También, incrementarían las comidas solidarias ya que cada vez se les dificulta más realizarlas.

Otros integrantes del grupo

Susana Zabala

La mujer es enfermera y fueron varias las ocasiones en las que vio un conjunto de personas con chalecos color amarillo que le llamaron la atención. Este año hubo una ocasión en la pudo leer la frase que tenía la prenda, “Café con esperanza”, y no dudó en buscarlos en Facebook y en contactarse con ellos. Rápidamente se integró y comenzó a colaborar ya que la idea le gustó desde el primer momento en que se enteró. Zabala describió a Jésica como “muy solidaria, muy dada y muy transparente” y asegura que eso es lo que más le gusta de ella.

Ariel Araya

Hace poco más de un año y medio se sumó al grupo por una “necesidad de querer ayudar y no saber cómo”. Hubo un momento en el que vio en redes el logo del café y se contactó de forma inmediata. Cuando le contaron cuáles eran las acciones que hacían no dudó en sumarse junto a toda su familia ya que de esa manera hallaron la forma de “destinar su tiempo a las personas que menos tienen”.

“Lo más lindo es poder participar con la familia y ver a mi hijo de 8 años hacerlo, que vea otras realidades”, dijo Ariel. Incluso, hubo una noche en la que su pequeño le dijo algo que lo marcó: “Una vez me dijo ´papá, ¿viste la cara de felicidad que tenía el señor cuando le diste el café?’ y uno en la vorágine de querer servir más por ahí se pierde esos detalles”, recordó con emoción.

Para Ariel, Jésica, creadora de “Café con esperanza” es una mujer “que muchos deberían imitar” ya que es desinteresada y “siempre está atenta a las necesidades de los demás”. También la define como una madre ya que protege a todos los integrantes del grupo y siempre los insta a seguir.

Historias conmovedoras

Con el pasar del tiempo los integrantes del grupo conocieron distintas personas, como así también, historias y algunas les marcaron el corazón. Jésica recuerda principalmente a una pareja de ancianos que estaban sentados en un banco, la abuela estaba dormida en el hombro de su marido. Ellos se acercaron para ofrecerle café y él les dijo que no debido a que no tenía dinero, le hicieron entender que se lo iban a regalar y se lo brindaron. En ese momento su esposa se despertó y lo retó, “le dijo `¿por qué estás gastando si no tenemos plata´?, eso nos hizo llorar”, recordó.

A Susana, una de las noches que la hizo emocionar fue cuando ingresaron al hospital Rawson y le dieron la bebida caliente a una señora que estaba con un chico. A la infusión le sumaron dos tortitas, una para cada uno, pero el joven les pidió otra ya que estaban hace más de un día ahí y no habían comido nada hasta ese momento.