El Colegio Médico de Jujuy aceptó la propuesta del Gobierno para saldar pagos adeudados

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El Colegio Médico de Jujuy (CMJ), que nuclea la mayoría de los profesionales de ese rubro en la provincia, aceptó hoy la propuesta para saldar una deuda de más de 60 millones de pesos por parte del Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ), la obra social del gobierno provincial, se informó hoy oficialmente.



El acuerdo se suma a los que ya había logrado el gobierno de la provincia con los otros siete colegios de profesionales del área de la salud en Jujuy, con propuestas para cada caso en particular.



El presidente del ISJ, José Manzur, manifestó ante la prensa que la firma del acuerdo, resuelta en la tarde de ayer, permite "llevar tranquilidad a los afiliados, ya que las prestaciones están aseguradas", ya que el CMJ había comunicado la decisión cortar los servicios a partir de mañana en caso de no llegarse a un acuerdo.



Lo pautado responde a deudas vencidas en octubre y noviembre, marco en el que se convino pagar del mes de octubre el 80% y financiar el restante, mientras que de noviembre ya se había hecho una transferencia, el 22 de enero pasado, y "se ajustaron algunos números en relación a ello", que era parte de lo que reclamaba el CMJ al rechazar el primer ofrecimiento.



Por otro lado, Manzur señaló que "se abrió una mesa de diálogo en función de ir conversando futuros puntos a tratar entre ambas instituciones" en relación a la actualización de los aranceles que se cobran.



"El diálogo está abierto con todos los Colegios de Profesionales y vamos a trabajar no solo en las negociaciones que hagan a la cuestión financiera, sino también abordar otros temas para que se brinden mejores servicios a los afiliados, tratando en conjuntos la prevención y promoción de la salud", concluyó Manzur.



Tras reclamos iniciados por los ocho Colegios de profesionales de Jujuy, el viernes pasado autoridades del ISJ confirmaron que había logrado acordar planes de pagos con siete de ellos, quedando pendiente el CMJ, desde donde, luego de lograr que se ajusten criterios en torno a los montos de deuda, se aceptó el plan ofrecido.